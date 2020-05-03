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YENİ AKM HIZLA YÜKSELİYOR

(havadan görüntüyle) YENİ AKM HIZLA YÜKSELİYORYeni AKM hızla yükselmeye devam ediyor.

03.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:05
(havadan görüntüyle) YENİ AKM HIZLA YÜKSELİYOR
Yeni AKM hızla yükselmeye devam ediyor. Yıl sonunda tamamlanması beklenen AKM'de çalışmalar, koronavirüs önlemleri alınarak sürdürülüyor. İnşaatın son hali ise havadan görüntülendi.
Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA - TAKSİM'in simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışmalar koronavirüs tedbirlerine uyularak devam ediyor. Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandı. Opera salonu alarak kullanılacak oditoryum net şekilde ortaya çıktı.
Yeni Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde çelik konstrüksiyon işlemlerinin tamamlandığı, işçilerin bağlantıları yaptığı görülüyor.İnşaatın ise 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor
YENİ AKM NASIL OLACAK?
Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) 2020'nin son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor. YENİ AKM HIZLA YÜKSELİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Taksim, DHA, AKM, Güncel, Haber

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