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YENİ AKM'NİN ODİTORYUMU ORTAYA ÇIKTI

YENİ AKM'NİN ODİTORYUMU ORTAYA ÇIKTI (havadan görüntüyle)Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Zeki GÜNAL-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul,(DHA) TAKSİM'de hızla yükselen yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında oditoryum ortaya çıktı.

31.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:21
YENİ AKM'NİN ODİTORYUMU ORTAYA ÇIKTI (havadan görüntüyle)
Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Zeki GÜNAL-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul,(DHA) TAKSİM'de hızla yükselen yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında oditoryum ortaya çıktı. İnşaattaki son durum havadan da görüntülendi.
Yeni AKM binası Taksim 'de hızla yükseliyor. Yıkılıp yeniden yapılmak üzere 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni AKM inşaatında önemli bir noktaya gelindi. Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandı. Opera salonu alarak kullanılacak oditoryum net şekilde ortaya çıktı.
Havadan yapılan çekimlerde çalışmaların sürdüğü de görülüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışan sayısının yeniden düzenlendiği öğrenildi. İnşaatın ise 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. YENİ AKM’NİN ODİTORYUMU ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Taksim, DHA, AKM, Güncel

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YENİ AKM'NİN ODİTORYUMU ORTAYA ÇIKTI
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