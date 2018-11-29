Yeni Akm'nin Yapımına Şubat'ta Başlanacak

29 Kasım 2018 Perşembe 17:01



29 Kasım 2018 Perşembe 17:01

Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şubat ayında temelinin atılıp inşaatına başlanacağını açıkladığı AKM'nin son hali ise havadan görüntülendi.Yıllarca herhangi bir etkinliğin yapılmadığı Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Yıkım çalışmalarının sona erdiği AKM'nin ihalesinin tamamlanmasının ardından yerine 2 bin 500 kişilik bir opera binası inşa edilecek. Yeni AKM'nin inşa çalışmalarına ne zaman başlanacağını ise geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamıştı. Bakan Ersoy AKM'nin temelinin şubat ayında atılacağını belirtirken 2 yıl içinde de merkezin hizmete açılacağını belirtmişti. 1946 yılında temeli atılan ancak ödenek yetersizliği nedeniyle 10 yıl boyunca inşaatına başlanamayan AKM, 1969 yılında İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete açılabilmişti. Hizmet verdiği yıllarda geçirdiği yangın nedeniyle kapanıp yıllar sonra Atatürk Kültür Merkezi ismiyle yeniden açılan mimarlığını Hayati Tabanlıoğlu'nun yapmıştı. Yeni AKM'nin mimarlığını ise Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor. AKM'nin yıkım sonrası son hali ise havadan drone ile görüntülendi. Beyoğlu'nun simgelerinden olan AKM'nin yıkımı sonrası ortaya çıkan Taksim'in silueti de gözler önüne serildi. Havadan çekilen görüntülerde AKM'siz Taksim Meydanı'nın alışılmış siluetinin boş kaldığı görüldü."BEYOĞLU ESKİSİNDEN DAHA İYİ BİR BEYOĞLU" Beyoğlu'nun sanatın merkezi olduğunu ve gerçekleştirilen projelerin bu kapsamda çok önemli olduğunu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "AKM biliyorsunuz 100 günlük devre içinde ihalesi tamamlanacaktı. Proje zaten malum ihalesi heralde şu günlerde tamamlanıyordur. Beyoğlu eskisinden daha iyi bir Beyoğlu, kendini yenileyen, ilavelerini yapan sosyolojisini, tabanını genişleten herkesi kucaklayan hem İstanbul'da hem Türkiye'de tüm sosyolojik katmanlarla ilişki kuran ve onlara mesaj verebilen özellikle tabi turistleri kuşatan yeni çehresine büründüğünü çok rahat söyleyebiliriz. Taksim Meydanı şimdi eksik kalan camisiyle daha fonksiyonel Atatürk Kültür Merkezi ile İstiklal Caddesi'nin yenilenmiş haliyle 50 bin kişilik yatak kapasitesiyle çok daha dünyaya açılmış bir noktada diyebiliriz" dedi.ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TAMAMLANDIĞINDA NASIL OLACAK? Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya uzan kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.(İHA)