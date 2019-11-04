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Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

TAKSİM'de Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılan yeni opera binasının katları ortaya çıkmaya başladı.

04.11.2019 16:05Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı
TAKSİM'de  Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılan yeni opera binasının katları ortaya çıkmaya başladı. AKM'nin son hali havadan görüntülendi.

Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde katlar ortaya çıkmaya başladı. İşçilerin çalışmalarına devam ettiği AKM'deki son durum ise havadan fotoğraflandı. Fotoğraflarda temel çalışmalarının bittiği ve katların ortaya çıkmaya başlandığı görülüyor.

YENİ AKM NASIL OLACAK?

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM)  2020'nin son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.


- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Taksim, AKM, Güncel

Kaynak: DHA

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