Haberler » 3. Sayfa » Yeni aldığı aracın direksiyonunu geçer geçmez yaşlı kadına çarptı - Haberler

Yeni aldığı aracın direksiyonunu geçer geçmez yaşlı kadına çarptı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yeni aldığı servis minibüsünün işlemlerini noterde tamamlayan sürücü, yola çıkar çıkmaz karşıdan karşıya geçen bir kadına çarptı.

13.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:45Yeni aldığı aracın direksiyonunu geçer geçmez yaşlı kadına çarptı
KOCAELİ (İHA) – 'nin ilçesinde yeni aldığı servis minibüsünün işlemlerini noterde tamamlayan sürücü, yola çıkar çıkmaz karşıdan karşıya geçen bir kadına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza öğlen saatlerinde Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü bulvarı ile Tatlıkuyu yol kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni aldığı 34 CMH 870 servis minibüsünün işlemleri için Tatlıkuyu Mahallesi'nde notere giden Hayrettin K., aracın işlemlerini bitirince dışarı çıktı. Aracın sürücü koltuğuna ilk kez geçen Hayrettin K., yola çıkar çıkmaz cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nuran K. (59) adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç altında 2 metre sürüklenen yaşlı kadın yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Nuran K., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken aracını alır almaz kazaya karışan sürücü ise yaşadığı şokla üzgün olduğunu ifade etti. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Tatlıkuyu Mahallesi, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:53 Jandarmanın uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama - Haberler
16:50 CHP İzmir'de ilçe kongreleri başlıyor - Haberler
16:50 Hatay'daki yoğun sis kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
16:50 Van'da terör operasyonu - Haberler
16:50 Yozgat'ta trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
16:36 Brezilya'da polisten kaçan hırsızları esnaf çelme takarak yakaladı - Haberler
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölüm nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Haberler
16:12 Haklarında kayıp ilanı olan 2 kişinin cesedi Beykoz'da bir evde bulundu - Haberler
15:31 Ahmet Davutoğlu ile Nihal Olçok el ele poz verdi - Haberler
15:18 Davutoğlu, yeni partisini AK Parti'nin temel ilkelerinin okunduğu salonda ilan etti - Haberler
13.12.2019 16:59:58