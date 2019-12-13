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Yeni aldığı aracın direksiyonunu geçer geçmez yaşlı kadına çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yeni aldığı servis minibüsünün işlemlerini noterde tamamlayan sürücü, yola çıkar çıkmaz karşıdan karşıya geçen bir kadına çarptı.

13.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:21
'nin ilçesinde yeni aldığı servis minibüsünün işlemlerini noterde tamamlayan sürücü, yola çıkar çıkmaz karşıdan karşıya geçen bir kadına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaza öğlen saatlerinde Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü bulvarı ile Tatlıkuyu yol kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni aldığı 34 CMH 870 servis minibüsünün işlemleri için Tatlıkuyu Mahallesi'nde notere giden Hayrettin K., aracın işlemlerini bitirince dışarı çıktı. Aracın sürücü koltuğuna ilk kez geçen Hayrettin K., yola çıkar çıkmaz cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nuran K. (59) adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç altında 2 metre sürüklenen yaşlı kadın yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Nuran K., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken aracını alır almaz kazaya karışan sürücü ise yaşadığı şokla üzgün olduğunu ifade etti. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
(Hakan Öztürk/İHA)
Yeni aldığı aracın direksiyonunu geçer geçmez yaşlı kadına çarptı

Tatlıkuyu Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA


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