13 Kasım 2018, 14:16
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Yeni Aldığı Aracıyla 200 Metre Gidemeden Kaza Yaptı

Antalya'da, yeni aldığı araca eşi ve çocuğu ile birlikte binen vatandaş 200 metre gidemeden kaza yaptı. Refüje çıkarak durabilen otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken kimsenin burnu bile kanamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yeni aldığı araca eşi ve çocuğu ile birlikte binen vatandaş 200 metre gidemeden kaza yaptı. Refüje çıkarak durabilen otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken kimsenin burnu bile kanamadı.

OTOMOBİL SATIN ALDI

Edinilen bilgiye göre, S.S, Manavgat'ta Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde bulunan bir galeriden 07 FSF 50 plakalı otomobili satın aldı.

200 METRE GİDEMEDEN KAZA YAPTI

Daha sonra eşi ve çocuğuyla birlikte araca binerek hareket eden S.S. 200 metre gidemeden kavşakta Ö.Ü.'nün kullandığı 06 TB 638 plakalı otomobille çarpıştı.

BURNU BİLE KANAMADI

Refüje çıkarak durabilen otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken kimsenin burnu bile kanamadı.

Yayla Mahallesi,Manavgat,Antalya
13 Kasım 2018 Salı 14:16



YORUMLAR (11)
YAMAN: geçmiş olsun
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FATİH: ailene bir şey olmamış boş ver gerisini sağlık olsun
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BİZİM ÖMER: sağlık olsun mala gelsin size gelsede hastahanede yatsanız iyimi olurdu allah esirgesin.
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EL FAKİRR: EYWAAAHHH KESIN SIGORTA KASKODA YAPTIRMAMISTR
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TÜRK VATANDAŞI: Rot ayarlarını yaptırın sürekli kontrol ettirin kazaların çoğu bu yüzden eski arabalar özelikle
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