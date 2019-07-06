06.07.2019 14:43
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yeni aldığı ekmek teknesi küle döndü

Yeni aldığı ekmek teknesi küle döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokaklardan atık karton toplayan bir vatandaşın bir gün önce aldığı 3 tekerlekli motosiklet alevlere teslim oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokaklardan atık karton toplayan bir vatandaşın bir gün önce aldığı 3 tekerlekli motosiklet alevlere teslim oldu. Ekmek teknesi yanan vatandaş, büyük kısmı yanan kartonları tekrar toplamaya çalıştı.

Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde Özdilek kavşağında meydana geldi. Muhammet H, Kozluca yolu üzerinde seyir halindeyken, karton yüklü motosiklet alev aldı. Durumu fark eden motosiklet sürücüsü inerek kendini yanmaktan son anda kurtardı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar işyerinden getirdikleri yangın söndürme tüpleriyle yanan motosiklete müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ancak bunda başarılı olamayınca olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Muhammed H'nin yanan ekmek teknesindeN geriye kalan kağıt parçalarını kucaklayarak tekrar toplaması yürek burkarken, motosikleti dün yeni satın aldığı öğrenildi. Motosikletten geriye demir yığını kalarken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA
Kaynak: İHA
Motosiklet, İnegöl, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:11   Arkadaşını terör propagandası yaptığı için öldüren şahıstan şoke eden sözler: "Onu dili öldürdü,...
15:08   Davetli gibi geldiği düğün evini soyan kadın hırsız kamerada
15:07   Düğün günü kardeşini kaybetti
15:03   Ordu'da yangın paniğe yol açtı
15:01   Yeğeninin kocasını, gözleri önünde öldüren amca tutuklandı
15:01   Sarıgöl'de arı sokma vakaları: 1 ölü, 1 yaralı
15:01   Hayır yemeğine katılan 22 kişi tavuklu pilavdan zehirlendi