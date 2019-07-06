06.07.2019 11:56
Haberler» Güncel» Haber

Yeni aldığı otomobili hacizli çıkınca çıldırdı

Yeni aldığı otomobili hacizli çıkınca çıldırdı

ADANA'da 2 gün önce satın aldığı otomobilinin hacizli olduğunu öğrenen Duran Turgut (36), kendisini aracın içine kilitledi.

ADANA'da 2 gün önce satın aldığı otomobilinin hacizli olduğunu öğrenen Duran Turgut (36), kendisini aracın içine kilitledi. Çevreden topladığı kuru otları otomobilin içine koyarak kendisini ateşe vereceğini söyleyen Turgut, 1 saat sonra etkisiz hale getirildi.
Olay, Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. 2 gün önce 15 bin liraya otomobil alan Duran Turgut, sabah işe giderken trafik polislerinin uygulamasından durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın hacizli olduğu öğrenen Turgut, çevredeki kuru otları alarak otomobilin içine koydu. Daha sonra Turgut kendisini araca kilitledi.
POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Bunun üzerine trafik polisleri, asayiş ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen polis, elinde çakmak olan Turgut'u görünce itfaiye ekiplerini aradı. Eline aldığı sopayla camlara vuran Turgut, "Bu araç benim her şeyim, ölürüm de onu size vermem. Kendimi de bu aracın içinde yakacağım" dedi. Kendisini yakalayan polislere öfkelenen Turgut, daha sonra aracını çalıştırarak çevredekilerin üzerine sürmek istedi. Polisler ise, ekip otolarını Turgut'un aracının çevresine park etti. Yaklaşık bir saat polise direnen Turgut, kendini görüntüleyen bir gazeteciye küfür ettiği sırada kapıyı açınca, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Sinir krizi geçiren Turgut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, aracı çekiciye yükleyerek emniyet otoparkına götürdü.


- Adana
Kaynak: DHA
Duran Turgut, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:10   Tuvalet yazılarının atası bulundu
12:09   Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sıraları karalayan öğrencileri atölyelere davet etti
12:09   "Sütleğen" bitkisiyle balıkçılıktaki maliyet azaltılacak
12:09   Geliri olmayan engelli ve muhtaç vatandaşa devletten aylık 817 lira destek
12:09   EDİRNE Kırkpınar sevdası için yüzlerce kişi dışarıda sabahladı
12:09   KONYA Metin Feyzioğlu Yargı reformu paketini 15 gün içerisinde çıkartmamız gerekiyor
12:08   Ağrı'da yanmayan sokak lambası kalmayacak