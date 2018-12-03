Yeni Aldığı Tüfeği Gösterirken Kendini Vurdu

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:12



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:12

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeni aldığı tüfeği amcasına göstermek isteyen şahıs, kazara kendini ayağından vurdu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Elbeyli köyünde ikamet eden 22 yaşındaki S.İ, yeni aldığı av tüfeğini amcasına göstermek istedi. Bu sırada tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu S.İ ayağından yaralandı.Ayak parmaklarından birini kopan S.İ, ambulansla Düziçi'nde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından S.İ, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.