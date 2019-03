Yeni Apple Tv Neler Getiriyor?

Apple, dizi ve film izleme uygulaması Apple TV Plus'taki yenilikleri ünlü isimlerin katıldığı bir etkinlikle duyurdu. Bunun yanında Apple News Plus isimli haber servisini, Apple Arcade isimli oyun üyeliği servisini ve Apple Card isimli kredi kartı uygulamasını da tanıttı. Piyasaların ilk tepkisi ise olumsuz oldu.Apple'in duyurduğu yeni TV uygulamasına piyasanın ilk tepkisi olumsuz oldu. Tanıtımın hemen ardından Apple hisseleri yüzde 2 düştü. İlerleyen saatlerde yeniden değer kazanmaya başladı.Peki Apple'ın getirdiği yeni uygulamalarda neler var?Apple TV PlusApple'ın TV uygulaması Apple TV Channels, Türkiye'de de çok izlenen birçok dizinin yapımcısı olan Amazon, Hulu, HBO, CBS, Starz ve Showtime gibi kuruluşların original içeriklerini kullanıcılara sunacak. Kendi original içeriklerini birçok farklı TV uygulamasında kullanıcılara sunan Amazon ve Hulu'nun Apple TV ile anlaşması sürpriz olarak değerlendirildi.Apple yöneticilerinden Peter Stern, yeni uygulamayı tanıtırken "Tek bir uygulamada sadece izlemek istediğiniz kanallar için ödeme yapacağınız yeni bir TV deneyimi tasarımı geliştirdik" dedi.Bugüne kadar Apple'ın TV uygulaması, kullanıcıları üçüncü tarafların sağladığı içeriğe yönlendiriyordu. Mayıs ayında kullanılmaya başlayacak yeni uygulamada ise Apple, kullanıcıların doğrudan istedikleri içeriğe erişebildiği bir platform haline dönüşecek.Apple'ın üreteceği original içerikler de uygulamada izlenebilecek.Eylül ayından sonra uygulama Mac bilgisayarlarda da kullanılabilecek.Apple TV Plus, 100'den fazla ülkede sadece Apple ürünlerinde ve iOS uygulamalarında değil, Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi farklı televizyon cihazlarında da yer alacak.İnternete bağlı değilken de daha önce indirilmiş içeriklere ulaşılabilecek. Uygulamada reklam olmayacak.Henüz ücretlendirmeye yönelik bir detay paylaşılmadı.Apple, yeni uygulamanın tanıtımında "Dünyanın en yaratıcı hikaye anlatıcılarının özel ve original TV programları, filmleri ve belgeselleri için yeni bir yuva" ifadelerini kullandı.Yönetmen steven Spielberg de, 93 yıllık 'Amazon Stories' markasını Apple TV için yeniden canlandıracak.Apple'ın original programlarından olan The Morning Show'un tanıtımında da Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carrell sahneye çıktı.Apple'in farklı platformları içeren üyelik paketinde yer almayan en önemli yayıncılardan biri Netflix.Finans haberleri sitesi MarketWatch, Apple çalışanlarının yeni platformu 'Netflix katili' olarak nitelediğini aktarıyor.Wall Street Journal gazetesinin haberinde Apple'ın televizyon ve film platformuna, dizilerin yayın hakkı ve orijinal yapımlar için bir milyar dolardan fazla kaynak ayırdığı öne sürüldü.Netflix'in 150 milyona yakın, en büyük rakibi Amazon Prime'ın da 100 milyondan fazla abonesi olduğu tahmin ediliyor.Apple News PlusTV programları, film ve belgesellerin yanı sıra AppleNews Plus isimli haber erişim platformu da aynı tanıtımda duyuruldu.Apple News uygulamasına The New Yorker, Esquire, The Atlantic, National Geographic, Men's Health ve Vogue'un da dahil olduğu 300'den fazla dergi de ekleyen yenilik duyurulurken, "bu kadar fazla haber içeriğine bir seferde erişilebilecek tek yer" olarak duyuruldu.Güncellenen haber uygulaması için kullanıcılar, her bir gazete ya da dergiye erişim için ayrıca ücret ödemeyecek. Aylık üyelik ücreti karşılığında tüm içeriğe erişilebilecek.Apple, uygulamadı tüm yayınlara ayrı ayrı erişmenin yılda 8 bin dolara (yaklaşık 45 bin TL) mal olacağını, ancak Apple News Plus'ın aylık 9.90 dolar (yaklaşık 55 TL) olacağını duyurdu.Haber uygulamasında, birden fazla kişinin kullanması için aile erişimine izin verileceği, ancak her bir bireyin uygulamayı kendine uygun şekilde düzenleyebileceği de belirtildi.Bu güncelleme, ABD ve Kanada'da bugünden itibaren kullanımda. Eylül ayından itibaren Avustralya ve İngiltere'de, ardından Avrupa'nın geri kalanında kullanılmaya başlayacak. İlk bir ay kullanım cretsiz olacak.Apple yöneticileri, kullanıcıların ne tür haberler okuduğunun üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını ve reklam verenlerin bu sayede kullanıcıları takip edemeyeceğini söylüyor.Bu, Apple'ın halihazırdaki haber uygulaması kullanıcıları için de verdiği bir söz.Apple, güncel haber uygulamasının, her ay 5 milyardan fazla makalenin okunduğu dünyanın en büyük haber uygulaması olduğunu iddia ediyor.Apple ArcadeYeni oyun uygulaması Apple Arcade de reklam içermeyecek.25 Mart'taki etkinlikte tanıtılan Apple Arcade, diğer uygulamalardan farklı olarak, üçüncü servis sağlayıcıların ürettiği oyunları bir uygulamada toplama özelliğine sahip değil. Burada, tamamen Apple'a özel oyunlar yer alacak.Bu oyunlara başka herhangi bir platforma erişim mümkün olmayacak.Güncel Apple uygulamaları merkezinde 300 binden fazla oyun kullanıma açık.Teknoloji haberleri yapan The Verge'e göre Apple, bu oyunlardan bazılarını Apple Arcade üyeliğine göre yeniden düzenlemeyi planlıyor.iPhone, iPad, Mac ve apple TV'lerde kullanılabilecek olan Apple Arcade'de, uygulamaya özel olarak tasarlanmış 100 yeni oyun yer alacak.SimCity'nin tasarımcısı Will Wright da yeni uygulama için bir oyun tasarlıyor.Apple Arcade eylül ayından sonra 150'den fazla ülkede kullanıma girecek. Ücretlendirmeyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.Apple CardApple'ın getirdiği yeniliklerden biri de Apple Card isimli yeni bir kredi kartı.Kredi kartı kullanıma girdikten sonra yeniliklerin basit uygulamalarla geliştirileceği, üyelik ücreti olmayacağı, satın almalar için faiz oranının düşük olacağı ve ödül uygulamasının aktif şekilde kullanılacağı duyuruldu.Faiz oranlarıyla ilgili detaylı bilgi ise verilmedi.Halihazırda kullanımda olan Apple Wallet uygulaması üzerinden kaydolarak dijital kredi kartı sahibi olunabilir.Apple Pay (Apple ödemesi) kabul edilen her yerde Apple Card kullanılabilecek.Uygulama üzerinden, yapılan harcamalar, hesap ve ödeme bilgilerine ulaşılabilecek. Harcama yapılan mağazalar da Apple Maps üzerinden kayda geçirilecek.Dijital kartın dışında titanyumdan yapılan elle tutulur bir kart da olacak, ancak üzerinde numarası, güvenlik kodu ya da son kullanma tarihi gibi bilgiler yer almayacak. Kredi kartının güvenliği ve kullanma yetkisiyle ilgili tüm bilgiler Apple Wallet uygulamasında yer alacak.Apple Card kullananlara, puanlara dayalı ödül uygulaması yerine, "Günlük Nakit" adı altında nakit iadesi ödülü verilecek. Kullanım karşılığında verilecek nakitler ya karta yüklenecek ya da doğrudan harcamalarda ödül paradan çekim yapılabilecek.Apple Card kullanılarak Apple Pay üzerinden yapılan harcamalarda yüzde 2, Apple'dan yapılan harcamalarda yüzde 3 nakit ödül verilmesi öngörülüyor. Dijital olmayan kartla yapılan alışverişlerde ise yüzde 1 iade ödülü var.Apple Pay de gizlilik sözü veriyor. Hangi ürünün, nerede, ne zaman ve ne kadar ücret verilerek alındığının gizli kalacağını, üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını ve reklam olarak kullanıcıların karşısına çıkmayacağını söylüyor.