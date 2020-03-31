Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yeni Apple Watch Devrimsel Özelliklerle Gelecek!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bazı yeni raporlara göre yeni nesil Apple Watch modelleri sektöre soluk katacak özelliklerle gelebilir.

31.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:49
Yeni Apple Watch Devrimsel Özelliklerle Gelecek!
Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bazı yeni raporlara göre yeni nesil Apple Watch modelleri sektöre soluk katacak özelliklerle gelebilir.

Rakiplerini Sollayacak!

Apple mevcut durumda akıllı saat pazarının lideri konumunda ve bu ilerleyen yıllarda da değişmeyecek gibi gözüküyor. Yeni raporlar, yeni nesil Watch modelinin alışılmışın dışında özellikler ile gelebileceğini işaret ediyor.

Söz konusu raporlardan ilki ekran içi parmak izi sensörü ile alakalı. Bu hem cihazın güvenliği hem de mobil ödeme güvenliği için kullanılabilecek. Buna ek olarak bu özelliğin şimdilik herhangi bir cihazda yer almadığını (akıllı saat sektöründe) belirtelim. Tabii Apple'dan hızlı davranacak şirketlerin bulunması muhtemel olabilir.

Buna eşlik eden özellikler ise uzun bir süredir beklenen uyku takibi ve son zamanlarda popüler olmaya başlayan kandaki oksijen sayımı olarak belirtiliyor.

İlk özellik için Apple Watch Series 7 modeli işaret edilse de diğer iki özellikle Apple Watch Series 6 sırasında tanışmamız oldukça muhtemel gibi gözüküyor. Peki siz bu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Apple Watch, Apple, Teknoloji
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Teknoloji ››Yeni Apple Watch Devrimsel Özelliklerle Gelecek! - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

13:23: İstanbul'da otobüs şoföründen ilginç "korona virüs" önlemi - Haberler 13:21: Jandarmadan korona virüs tedbirleri - Haberler 13:18: Uşak'ta izinle ilk seyahat gerçekleştirildi - Haberler 13:16: Baharı bekleyen Siirtlilere kar sürprizi - Haberler 13:16: Vali Çakacak virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimlerine katıldı - Haberler 12:40: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haberler 12:21: İstanbul'da erkek hemşire "Erkekten hemşire mi olur" denilerek otobüsten indirildi - Haberler 11:46: Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak - Haberler 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu 11:37: Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı - Haberler 11:33: Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı - Haberler 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık