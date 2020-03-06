"Yeni araçlarımız, milletimize hayırlı olsun"

Kütahya Belediyesi, halka daha iyi, kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla 58 yeni aracı araç filosuna kazandırdı.



Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 31 yeni araç ile hizmet ve servis aracı olarak kullanılacak olan 27 araç Ziraat Mahallesi'nde bulunan Pazartesi Pazar Yeri'nde yapılan törenle tanıtıldı.



Araç tanıtım programında satın alınan toplam 58 araç hakkında bilgi veren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kütahya'mızın öz malı olarak tanımladığımız ve en az 10 yıl süreyle Kütahya Belediyesi'nin kullanacağı çöp toplama, temizleme ve taşıma araçlarının tanıtımı amacıyla bir araya geldik. Yaklaşık bir yıl önce şehrimizin en önemli sorunlarından birisi çöp toplama sorunuydu. Şehrimizde daha önceden 29 yıllığına ihale edilmiş çöp temizleme, toplama ve bertaraf sistemlerinin Danıştay kararı ile iptali ve fesih işlemi uygulanmasıyla birlikte 16 Eylül tarihi itibariyle Kütahya Belediyesi çöp toplama işlemini kiralık araçlarla yapmaya başladı" dedi.



Kütahya Belediyesi'nin çöp toplama işlemi için kiraladığı 26 araca yıllık 16 milyon 400 bin TL ödediğini, yeni satın alınan 58 adet araca ise toplam 16 milyon 304 bin TL ödediğini ifade eden Başkan Işık, "31 adet temizlik aracı, 27 adet de hizmet ve servis aracı olmak üzere toplam 58 adet araca 16 milyon 304 bin TL ödeyerek Kütahya'nın malı yaptık. 10 yıl süreyle kullanacağımız 58 araca verdiğimiz toplam para miktarı 1 yıllık kiralanan çöp araçlarına verilen toplam para miktarına eşittir. Hemşehrilerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Kütahya Belediyesi olarak satın aldığımız araçlarımızla çöp toplama işlemini kendimiz yapacağız. Araçlarımız ve hizmetlerimiz milletimiz ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.



Program, dualar eşliğinde kurban kesilmesi ve satın alınan araçlar ile konvoy halinde şehir turu yapılmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA