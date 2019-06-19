19.06.2019 10:50
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YENİ ARITMA TAM GAZ
Kaynak: DHA
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Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi
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