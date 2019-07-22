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Yeni aşka yelken açan Tuvana ile Tolga'nın eğlendikleri gecenin ilk karesi ortaya çıktı

Tuvana Türkay'ın futbolcu Alper Potuk'tan ayrıldıktan sonra Yeni Gelin'in yıldız oyuncusu Tolga Mendi ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendikleri anın görüntüsü ortaya çıktı.

22.07.2019 16:39

Futbolcu Alper Potuk ile bir dargın bir barışık geçe ilişkisine iki hafta önce son veren Tuvana Türkay, oyuncu Tolga Mendi ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Güzel oyuncunun birçok kez ihanet yüzünden yarıldığı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan ayrıldıktan iki hafta sonra oyuncu Tolga Mendi ile bir gece kulübünde eğlendikleri söylendi.

O GECENİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Türkay'ın kendisi gibi oyuncu olan Tolga Mendi ile geçen hafta Çarşamba günü Mendi ile Ulus'ta bulunan bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiği kareler ortaya çıktı.

Yeni aşka yelken açan Tuvana ile Tolga'nın eğlendikleri gecenin ilk karesi ortaya çıktı
Tuvana Türkay, Alper Potuk, Magazin

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