Yeni askerlik yasası görüşmeleri sürüyor

Yeni askerlik yasası görüşmeleri Meclis'te devam ederken, Milli Savunma Bakanı'nın milletvekillerini bilgilendirme toplantısında konuyla ilgili itirazlar değerlendirildi. 6 ayını dolduran askerlerin terhis edilmesinin güvenlik zafiyetini yol açabileceği endişesi üzerine Akar, terhis olanların yerine uzmanların geleceğini söyledi
TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Asker Alma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın iktidar ve muhalefet milletvekillerini bilgilendirdiği toplantılarda toplu terhislerin sınırda güvenlik zafiyetine yol açabileceği endişesi tekrar dile getirildi. Hulüsi Akar da, ülke güvenliği ile ilgili herhangi bir kaygıya yer bırakacak bir aksama veya sıkıntı olmayacağını söyledi. Akar, terhis olanların yerine uzmanların geleceğini bu sebeple KKTC başta olmak üzere hudutlarda bir problem çıkmayacağını kaydetti.
Akar, üç ayda bir yapılan celplerin artık her ay yapılacağını belirterek bu şekilde asker sayısında azalma olmayacağını da kaydetti. Akar ayrıca, celp dönemlerinin de bir ay geriye çekildiğini açıkladı. Ağustos ayındaki celbin temmuz ayına çekilerek temmuzdan itibaren gençlerin her ay askere gideceği belirtildi.Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın bakaya kalanlardan para cezası olanların daha sonra askerlik görevini yapmaları halinde bu borçlarının silinmesi talimatını verdiği, aynı şekilde bakaya kalanların davaları varsa o davalarının da düşürülerek af getirilmesini istediği belirtildi. Toplantıda, teklifle dövizle askerlik ücretinin artırılmasının, yurt dışındaki Türk yükümlülerin vatandaşlıktan çıkmasına sebep olabileceği kaygısı da tekrar iletildi. Bakan Akar da, Türkiye
'deki vatandaşlar 30 bin TL verirken yurt dışındakinin daha az vermesinin dengeleri bozabileceğini, bu sebeple miktarın 30 bine sabitlenerek dengelenmesi gerektiğini savundu. Toplantıda muhalefetin de itirazlarının olduğu, Cumhurbaşkanı'na "askerlikten muaf tutma" yetkisi veren düzenleme ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Akar bu konuda muhalefet partilerinin de görüşlerinin alınmasının ardından değişiklik yapılabileceğini söyledi. Bakan Akar "Herkes tatmin olsun, ortak mutabakat ile Meclis'ten geçsin istiyoruz" dedi. Yeni askerlik sisteminin önümüzdeki hafta Meclis'ten geçirilerek kanunlaşması planlanıyor.
(İHA)