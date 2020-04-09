Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Yeni astronot ve kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na virüs bulaşmaması için karantina...

Yeni astronot ve kozmonotlardan oluşan ekip Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardı, ama yolculuk öncesi ve sonrasında sıkı karantina önlemleri alındı.

09.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:05
Yeni astronot ve kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na virüs bulaşmaması için karantina...

Astronot ve kozmonotlardan oluşan uzay ekibinin yeni üyeleri koronavirüs nedeniyle alınan karantina önlemlerinin sona ermesiyle fırlatıldıkları araçla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) vardı.

Kozmonotlar Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner ile Nasa astronotu Chris Cassidy'yi taşıyan Rus Soyuz uzay aracı Perşembe günü Kazakistan'dan fırlatıldı.

Uzay aracının fırlatılmasıyla ilgili protokoller, Uluslararası Uzay İstasyonu'na virüs taşınmaması için bu misyonda değiştirildi.

Uzay aracı fırlatılırken Baykonur Üssü'nde yalnızca zorunlu personel bulunduruldu.

İşçiler maske taktı ve otobüsle uzay aracına bindirilen ekibe kimse yaklaştırılmadı.

Astronot Chris Cassidy, daha önceki açıklamasında aile üyelerinin Baykonur Üssü'nde kendilerini uğurlamaya gelemeyecek olmalarının ekibin moralini etkilediğini söylemişti ama "Ama bütün dünyanın aynı krizden etkilendiğini biliyoruz" demişti.

Uzay İstasyonu'nun yeni üyeleri, 17 Nisan'da Dünya'ya dönüş yolculuğuna çıkacak olan astronotlar Oleg Skripochka, Andrew Morgan ve Jessica Meir'ın yerlerini alacak.

ISS ekipleri, genellikle uzay aracı fırlatılmadan önce karantina altına giriyor. Ama Covid-19 salgını nedeniyle bu sefer karantina süresi erkene çekildi ve ekip geçen ayın başından bu yana karantinada tutuldu.

Geleneksel olarak düzenlenen uğurlama töreni yapılmadı. Ekip, başkent Moskova'nın dışındaki eğitim merkezi 'Star City'de tecritte tutuldu, şehir merkezine ziyaretler iptal edildi.

Baykanur'daki son basın toplantısında diğerlerinden farklı olarak, enfeksiyon bulaşmaması için cam bariyer arkasından iletişim kuruldu.

Diğer yandan astronotlar gönüllü izolasyon ve karantina altında tutulan milyonlarca kişi için tavsiyelerde bulunuyor.

Astronot Scott Kelly, geçen ay New York Times gazetesi için kaleme aldığı makalede 2015-2016 yılları arasında uzayda en çok özlediği şeyin doğa olduğunu söylemişti. Kelly, "yeşilin rengi, taze toprak kirinin kokusu, yüzümde Güneş'in ısısını hissetmek" demişti.

Kelly, imkanı olanlara temiz havada yürüyüş tavsiyesinde bulundu ama ekran önünde uzun zaman geçirileceği gerçeğini de unutmamak gerekir dedi.

Astronot Kelly, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ekip arkadaşlarıyla 'sinema geceleri' düzenlediklerini de söyledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk kısmı 1998'de uzaya gönderilmişti. İstasyonun ortakları ABD, Rusya, Japonya, Kanada ve Avrupa Uzay Ajansı.

BBC
Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi Haberler
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi
Haberler ›› Teknoloji ››Yeni astronot ve kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na virüs bulaşmaması için karantina... - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

20:12: Van'da bir kişi koronadan hayatını kaybedince mahalle karantinaya alındı - Haberler 20:07: Ankara'da gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler 20:04: Meltem Şarkışlalı, diyetisyen ekibi ile birlikte zayıflamanın yollarını paylaştı - Haberler 20:02: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler 19:58: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2142'ye ulaştı - Haberler 19:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi - Haberler 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı