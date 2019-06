Yeni ASUS ROG Monitörü, Dünyanın ilk "DSC" Destekli Oyun Monitörü

Kaynak: Teknotalk.com

ASUS ROG, dünyanın ilk Display Stream Compression teknolojisi destekli monitörünü E3 2019'da tanıttıYeni 43 inçlik oyuncu monitörü, tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısı üzerinden ultra yüksek çözünürlükte yüksek kaliteli görüntü sunuyor. Yeni ASUS ROG Monitörü özellikleri nelerdir?"AMD Next Horizon'da E3 2019'da gösterilen 43 inçlik yeni ROG oyun monitörü, dünyanın Display Stream Compression (DSC) teknolojisine sahip ilk ekranı"ASUS Republic of Gamers (ROG), AMD'nin E3 2019'daki "Next Horizon Gaming" etkinliğinde; 43"lik dünyanın Display Stream Compression (DSC) teknolojisine sahip ilk oyuncu monitörünü tanıttı. Display Stream Compression teknolojisi; ultra yüksek çözünürlükteki videoları görsel kalite kaybı olmadan tek bir arabirimden aktarabilen bir sıkıştırma standardı olarak göze çarpıyor."DSC teknolojisi, tek bir DisplayPort 1.4 kablosu kullanarak 144 Hz yenileme hızıyla 4K (3840 x 2160) çözünürlük sunuyor"Yeni ASUS ROG monitörü, DSC teknolojisiyle tek bir DisplayPort 1.4 aracılığıyla 4K 144Hz çözünürlükteki görüntüleri, görsel kaliteyi olumsuz etkileyen Chroma subsampling olmaksızın, ayrıntılı ve pürüzsüz şekilde gösterebiliyor. Oyuncu monitörleri önceden bu performansı sağlayabilmek için, video sinyalini PC'den aktarmak amacıyla iki DisplayPort bağlantısına ihtiyaç duyuyordu. Bu da genellikle karmaşık sürücü yapılandırması gerektiriyordu ve oyun sırasında HDR destekli ve değişken yenileme oranlı görüntülerin aktarılmasını engelliyordu. Yeni ROG monitörü; tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısı üzerinden hem HDR hem de değişken yenileme oranlarını destekleyerek bu sorunları ortadan kaldırıyor."AMD Radeon FreeSync 2 HDR teknolojisi (Adaptive Sync), sorunsuz ve yırtılmasız oyun için geliştirilmiş değişken yenileme hızı (VRR) sağlıyor"Yeni ASUS ROG monitör, genellikle daha küçük panellerde bulunan ultra hızlı ve değişken yenileme hızlarından ödün vermeden 43 inçlik büyük ekran deneyimi sunuyor. AMD Radeon FreeSync ™ 2 HDR teknolojisi, monitörün kare hızını GPU çıkışıyla eşitlerken, en iyi duruma getirilmiş giriş gecikmesi rekabetçi oyunculara büyük bir avantaj sağlıyor.HDR desteği, kontrast aralığını genişletir ve normal SDR'den daha fazla derinliğe sahip bir görüntü için daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar sunuyor. Yeni ASUS ROG monitör, 10 bit görüntü işleme ve 1000 cd/m² değerindeki üst parlaklığıyla VESA DisplayHDR 1000 teknik özelliklerini karşılıyor. Bölgesel karartma, VESA'nın standardının siyah seviye performans gereksinimlerinin eşleştirilmesinde önemli bir rol oynarken, DCI-P3 gamının % 90'ını kapsayan panel ise yüksek renk performansı sunuyor.Asus