Yeni Atanmıştı, İlk Mesajı Terör Örgütleri ve Göçmen Kaçaklığı ile Mücadelede Kararlılık Oldu

Yeni atanmıştı, ilk mesajı terör örgütleri ve göçmen kaçaklığı ile mücadelede kararlılık olduEdirne Valisi Ekrem Canalp: "Edirne göçmen kaçakçılığında Türkiye'nin hunisi""Göçmen kaçakçılığı ile mücadele boşluk kabul etmez""Yılmadan, gevşetmeden FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile mücadele devam edecek"EDİRNE - Edirne Valisi Ekrem Canalp, göçmen kaçakçılığı söz konusu olduğu zaman Edirne'nin Türkiye'nin hunisi olduğunu söyledi. Göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Vali Canalp, mücadelede boşluğun kabul edilemez olduğunu belirtti. Edirne Valiliği binasında gerçekleştirilen ziyaret programında, basın mensuplarınla tanışan ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Vali Ekrem Canalp, terör örgütlerinin yanı sıra göçmen kaçakçılığı ile ilgili de mücadelede kararlılık mesajı verdi. Vali Canalp, "Devletin mücadelesinde as olan ve önemli olan şey, yılmadan yani gevşetmeden sert ve uygun şekilde devam ettirmektir" diye konuştu."Edirne göçmen kaçakçılığında Türkiye'nin hunisi"Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Göçmen kaçakçılığı söz konusu olduğu zaman Edirne, Türkiye'nin hunisi gibi çok bariz şekilde bunu görmek gerekiyor, gerçekten huni gibi Edirne. Şöyle bir baktığınız zaman Türkiye'nin en doğusundan güneyinden hatta Kuzey Afrika'dan gelen insanlar bir şekilde Avrupa'ya geçiş güzergahı olarak bu coğrafyayı en çok da Edirne'yi kullanma temayülündeler. Dolayısıyla da huninin en dibindeki uç noktası gibi görülüyor. Ama bizim buradaki sınır güvenliğiyle görevli iki Tugay'ımızın, Jandarmamızın ve Emniyetimizin de yakalamış oldukları göçmen sayılarına bakmış olduğunuz zaman Türkiye'de bu şehre çok karşılık gelecek şekilde çok yüksek rakamlar. Çok iyi rakamlar. Bu şekilde göçmen kaçakçılığı ile ilgili mücadelede Edirne'nin çok özel bir yeri var. Çok ehemmiyetli de bir yeri var. Çok da güzel iyi yakalama rakamlarımız var" dedi."Göçmen kaçakçılığı ile mücadele boşluk kabul etmez""Göçmen kaçakçılığında kural şöyle çalışıyor, siz bir yeri çok iyi tıkarsanız, başka bir kanala kayıyor. Hatta aynı ilin içerisinde belirli noktalarda belirli görevliler, görevini çok iyi yapar, boşluk kabul etmez bu. Eş anlı olarak herkesin her yerde çok iyi çalışması gerekiyor. Yani bu Edirne'nin olduğu kadar da diğer illerimizin de hepimizin de üzerimize düşen sorumluluklarımız çerçevesinde kaçakçılıkla iyi bir mücadele etmek görevimiz var. Bu görevimizi de yerine getireceğiz, şu anda da bu görevler gayet iyi yerine getiriliyor. Onu söyleyebilirim" dedi."Yılmadan, gevşetmeden FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile mücadele devam edecek"Vali Canalp, FETÖ başta olmak üzere PKK ve diğer terör örgütleri ile de mücadelenin kesintili bir mücadele olmadığını dile getirerek, "Biliyorsunuz biz 40 yıldan beridir PKK ile mücadele ediyoruz. Mücadelemiz sürekli olmalı, kesintisiz olmalı. Bitene kadar olmalı, amaç bitirmektir. Mücadelede kararlılıkla, tempoyu hiç düşürmeden, baskılama mekanizmasını devam ettirmek suretiyle FETÖ ile de olsun PKK ile de olsun diğer terör örgütleri ile de olsun devletin mücadelesinde as olan ve önemli olan şey, yılmadan yani gevşetmeden sert ve uygun şekilde devam ettirmektir. Bu şekilde çalışmaktır" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Avrupa Birliği üyesi iki ülke olan Yunanistan ve Bulgaristan'a kara sınırı bulunan şehir Edirne'de 2018 yılı genelinde yaklaşık 10 aylık sürede, güvenlik güçleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen yaklaşık 60 bin kaçak göçmene işlem yapıldığı bildirildi.