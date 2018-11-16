Yeni Avukatlar Ruhsatlarını Aldı

Çanakkale
Barosuna kayıt yaptıran yeni avukatlar, tören yemin edip ruhsatlarını aldı.
Avukatlık ruhsatı almaya hak kazanan Aybike Özkan ve Yalçın Yanmaz içen Çanakkale Barosu'nda tören düzenlendi.
Baro Başkanı Bülent Şarlan
, törende yaptığı konuşmada, genç meslektaşlarının başarılı birer avukat olacaklarına inandığını söyledi.
Avukatlık yeminlerini eden Özkan ve Yanmaz, ruhsatlarını Başkan Şarlan'ın elinden alıp cübbelerini giydi.
Törene baro yönetim kurulu üyeleri ile avukatların yakınları katıldı.
Çanakkale