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Yeni başkan Ülker'den Karacabey Belediyespor'a ziyaret

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Karacabey Belediyespor'da yeni kulüp başkanı olan İsmail Ülker, kulüp tesislerine giderek teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti.

05.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:30Yeni başkan Ülker'den Karacabey Belediyespor'a ziyaret

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Karacabey Belediyespor'da yeni kulüp başkanı olan İsmail Ülker, kulüp tesislerine giderek teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker'in gerçekleştirdiği ziyarette, Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, Bursaspor'un eski başkanlarından ve Karacabey Belediyespor As Başkanı Remzi Cinoğlu ve Karacabey Belediyespor yöneticileri de yer aldı.

"HİÇBİRİ DİĞERİNİN GÖREV ALANINA GİRMEMELİ"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Belediye başkanı belediye başkanlığını, kulüp başkanı ve yöneticiler buradaki yöneticiliği, teknik heyet buradaki işini ve futbolcular ise sahada kendi mücadelelerini sergilemeliler. Hiçbiri diğerinin görev alanına girmemeli. Uyum bu şekilde gerçekleşir. Bugüne kadar böyle hareket ettik ve bunu da çok güzel sağladık. Bundan sonra da çok daha güzel bir birliktelik sağlayacağız ve hedefimize ulaşacağız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

"HEDEFİMİZ VAR"

Teknik heyet ve futbolcularla tek tek tokalaşan İsmail Ülker, hedefe doğru bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep beraber yürüyeceklerini söyledi. Başkan İsmail Ülker, "Dönem içerisinde başkan değişikliği kafanızda herhangi bir soru oluşturmasın. Eski başkanımızla ve yönetim kurulumuzda herhangi bir problem yok. Yolumuza bu şekilde devam etmeye karar verdik. Bizler bir yola çıktık. Bizim çıktığımız bu yolun sonunda da bir hedefimiz var. Bu hedefimizin ana taşları sizlersiniz. Bu yolda hep beraber hedefe doğru ilerleyelim. Allah yolumuzu açık etsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ziyaretten detaylar

-Açıklamalar



Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Özkan, Karacabey, Spor

Kaynak: DHA

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