Haberler » Güncel » Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu - Haber

Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu

Hadımköy'de yeni başladığı işinde sipariş götüren bir motosikletli kurye, kendisiyle aynı istikamette ilerleyen tır ve otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdi.

12.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:06
'de yeni başladığı işinde sipariş götüren bir motosikletli kurye, kendisiyle aynı istikamette ilerleyen tır ve otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdi. Motosikletli kuryenin işe yeni başladığı öğrenilirken, yaşanan feci kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Hadımköy Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yemek firmasında iki gün önce işe başlayan Vural Topkara isimli kurye, 'den Hadımköy istikametine doğru sipariş götürdüğü sırada, 34 ER 2367 plakalı tır ile 34 PK 1164 plakalı otomobilin arasında kalarak kaza yapıp feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar, hızlı bir şekilde olay yerine gelerek polis ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri dubalarla önlem alarak Hadımköy Yolu'nu bir süre trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise motosikletlinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yol üzerinde trafik tamamen dururken, ekipler ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Vural Topkara'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olaya karışan araçların yol üzerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.
MOTOSİKLETLİNİN FECİ ÖLÜMÜ KAMERADA
Motosikletli kuryenin, tır ile otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdiği o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, akan trafikte araçların ilerlediği sırada motosikletlinin tır ve otomobilin arasında kalarak yola düştüğü ve vatandaşların olay yerine geldiği görülüyor.
(İHA)
Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu

Büyükçekmece, Hadımköy, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:42 Mısır asıllı Kanada vatandaşı 10 aydır Kahire'de hapiste - Haber
21:40 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - Haber
21:40 Eski Sudan Cumhurbaşkanının eşi yasa dışı mal edinme suçlamasıyla gözaltına alındı - Haber
21:40 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Haber
21:40 Trump'ın eleştirdiği iklim aktivisti Greta Thunberg'e BM'den "çok güçlü ve dirençli" yorumu - Haber
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
12.12.2019 21:52:44