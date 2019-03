Yeni başlayanlar için Formula E

Kaynak: EuroSport.com

Beşinci sezonu hâlihazırda devam eden Formula E, ikinci nesil araçlarıyla her zamankinden daha fazla ilgi çekiyor. Sezonun geride kalan beş yarışında podyumun en üst basamağında hep farklı isimlerin yer aldığı organizasyonun önemli terimlerini sizler için derledik.Gen2 (ikinci nesil) araç:Formula E’de bu sezona kadar yarış ortasında batarya yetersizliğinden dolayı araç değişiklikleri görüyorduk. Bu durum, ikinci nesil Formula E aracıyla sona erdi. McLaren Uygulamalı Teknolojileri'nin ürettiği 54 kilowatt/saat'lik (kWh) bataryayı kullanan araç, 45 dakika+bir turluk yarış mesafesini çıkartabiliyor. Aracın toplam ağırlığı minimum 900 kilogram olmak durumunda. Bunun 385 kilogramını batarya oluşturuyor. Araç maksimum 280 kilometreye çıkabiliyor. Araç sıralama turlarında maksimum 250 kW, yarışta ise -atak modu veya fanboost kullanılmadığı sürece- 200 kW güç kullanabiliyor.Atak modu:Adını ve ilhamını 90’ların en eğlenceli ateri oyunlarından Mario Kart’tan alan atak modu, bu senenin en önemli yeniliklerinden biri. Pilotlar, her pistte FIA’nın belirlediği "atak modu çizgisi"nden geçmeleri şartıyla araçlarının toplam gücünü 200 kilowatt'tan 225’e çıkarma şansı buluyor. Her pilot, süresi dört dakika olan atak modunu iki kez kullanabiliyor.Fanboost:Formula E’nin ilk yarışından beri kullanılan "kamuoyu oylaması". Sosyal medya platformları, Formula E websitesi ve Formula E uygulamasından desteklediğiniz pilota oy vermenizi sağlıyor. En fazla oyu alan ilk beş pilot, her yarışın ikinci bölümünde 100 kilojul ekstra güç avantajına sahip oluyor.Sıralama turları:Sıralama turları ilk olarak farklı gruplar hâlinde koşuluyor. Bu gruplar pilotların şampiyonadaki sıralamalarına göre oluşturuluyor. Her bir grupta pilotların, maksimum 250kW'lık güç seviyesindeki araçlarıyla en fazla iki zaman turu hakları bulunmakta. Gruplarını lider tamamlayan altı pilot, "süper pol" seansında mücadele etmeye hak kazanıyor. Süper polde her bir pilotun tek zaman turu hakkı bulunuyor.Sürdürülebilirlik:Her bir araç bir yarış günü boyunca tüm seanslarda sadece iki set (toplamda sekiz adet) lastik kullanabiliyor. Her hava koşulunda çalışan tek tip lastik var. Böylelikle lastik üretiminin de minimumda tutulması sağlanıyor. Araçlar padokta düşük emisyona sahip şarj üniteleriyle şarj ediliyorlar. Bu sene padokta plastik şişeli herhangi bir ürün satışı da yasaklandı; insanlar yeniden kullanıma yönlendiriliyor. Yine padokta yer alan simülasyon/e-spor alanında güneş panelleriyle güç tüketimi karşılanıyor.Formula E'de sezonun altıncı yarışı Sanya E-Prix'si, 23 Mart Cumartesi günü TSİ 09.45'te Eurosport ekranlarından canlı yayınlanacak.