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Yeni Baştan

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

13.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:20
'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.
"Yeni Baştan"
Nicolas Bedos'un yazıp yönettiği "Yeni Baştan", bugünün hayatına ayak uydurmakta zorlanan ve artık altmışlarında olan bir adamın, tarihin herhangi bir döneminin gerçekçi bir deneyimini müşterilerine sunma iddiasındaki girişimci bir firmanın imkanlarıyla 40 yıl önce hayatının aşkıyla tanıştığı zamanı tekrar yaşamasını anlatıyor.
Fransız yapımı filmin başrolleri için Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi ve Lizzie Brochere kamera karşısına geçti.
Yeni Baştan

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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