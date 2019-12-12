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Yeni Baştan Filmi

Yeni Baştan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yeni Baştan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

12.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:58Yeni Baştan Filmi
Victor, hayal kırıklığına uğramış bir adamdır. Onun hayatı, Antoine adında bir girişimci ile tanıştıktan sonra bambaşka bir hal alır. Antoine, Victor’a hayatının bir dönemine geri dönme fırsatı sunar. Bu büyük fırsatı değerlendirmek isteyen Victor, hayatının en güzel dönemine, bundan tam 40 yıl önce hayatının aşkı ile tanıştığı güne geri dönmek ister.


:Nicolas Bedos
Senaryo:Nicolas Bedos
Oyuncular:Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël Cohen, Jeanne Arènes, Bertrand Poncet, Bruno Raffaelli , Lizzie Brocheré, Thomas Scimeca, Christiane Millet , Cédric Zimmerlin, François Vincentelli, Claude Aufaure, Sandrine Moaligou, Pierre Forest, Frédéric Sandeau, Jean-Noël Martin , Loïc Lacoua, Maria Verdi, Clément Moreau, Éric Frey, Urbain Cancelier, Élisabeth Vitali , Laetitia de Fombelle, Lucie Bertin, Constance Gay, Yann Chermat
Filmin Türü:Romantik
Orijinal Adı:La belle époque
Yapımcı Firma:Bir Film
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Fransa
Orijinal Dili:Fransızca
Filmin Süresi:115 dk.
Dağıtıcı Firma:Başka Sinema
Vizyon Tarihi:14.02.2020

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Fanny Ardant, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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