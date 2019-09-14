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Yeni Belediye hizmet binasının peyzajı yapılıyor

Kilis Belediyesi yeni hizmet binasının peyzaj çalışmalarına başlandı.

14.09.2019 13:51Yeni Belediye hizmet binasının peyzajı yapılıyor
Kilis Belediyesi yeni hizmet binasının peyzaj çalışmalarına başlandı.

Yeni Belediye hizmet binası peyzaj projesi için bitkiler gelmesi nedeniyle peyzaj için çalışmalara başlandı. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Parklardaki bankların bakımı ve onarımı yapılıyor. Fıstıklı Park bank ve oyuncak grubu bakımı tamamlandı. Hacı Cümbüş Cami kavşağı yabancı otların temizlenmesi, Gaziantep yolu toprak dökülen yerin kaldırım temizliği ve ilhami Hardal Park tamir ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Belediyeye ait serada menekşe tohumu ekilmeye başlandığı bildirildi. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Bahçe, Yaşam

Kaynak: İHA

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