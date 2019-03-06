Yeni Bentley Continental Gt Convertible Karşınızda

CARMEDYA.COM - Bentley Continental
GT Convertible, son nesliyle gören herkesi hayran bırakmak için geliyor.
Bentley, üçüncü nesli ile ortaya çıkan Continental GTConvertible modelini müşterilerine sundu. Tasarımı, mühendisliği ve el işçiliği Britanya
'da yapılan ve Bentley'nin dünyanın en stil sahibi ve zarif GrandTourer otomobilleri yaratma konusundaki ustalığını yansıtan yeni Continental GTConvertible'ı bu lüks markanın özü niteliğinde.
Tasarım oldukça şık
Yeni tasarlanan ve önceki nesil modele göre daha sıcak vesade olan boyun ısıtıcı, ısıtmalı Konfor Koltuklarına kusursuz bir şekildeentegre olup, ayarlanabilir elektrikli koltuk başlıkları etrafındakiverimliliği ve hava akımını optimize ediyor. Yeni boyun ısıtıcının dikkat çekentasarım ayrıntısı, olukların tamamını kaplayan ve Bentley'nin meşhur 'boğagözü' menfezlerini hatırlatan krom merkez kanatçık. Isıtmalı direksiyon, koltukısıtıcıları ve yeni ısıtmalı dirsekliklerle beraber bu sofistike konforunsurları tüm koşullarda lüks bir sürüş deneyimi yaratıyor.
Güçlü W12 motor
Yeni Continental GT Convertible açık hava sürüşünün duyusaldeneyimini canlı bir performansla güçlendiriyor. 6,0 litrelik güçlü Bentley W12motoru, sekiz ileri çift kavramalı şanzımanla birleştiriliyor. Yeni güç aktarmamekanizması en son motor kontrol teknolojisini kullanarak 626 HP
(635 PS) ve900 Nm (664 lb.ft) tork üretiyor, 100 km/s hıza 3.8 saniyede çıkıyor (0-60mil/s 3.7) ve 333 km/s'lik (207 mil/s) azami hıza ulaşıyor.
İçeride neler var?
Yeni Continental GT Convertible aynı zamanda Bentley'ninteknoloji kullanımındaki büyük evrimi de gözler önüne seriyor. Getirilenyenilikler arasında gelişmiş, tamamen dijital, sürücüye odaklı bir araç paneliile sürücüye yönelik Bentley Döner Ekran yer alıyor. Ön konsolda üç taraflı birünite içinde yer alan 12.3 inçlik etkileyici bir dokunmatik ekran bulunuyor. Ünite,saf kaplamanın içinde dönerek ortaya ya bir dokunmatik ekran ya da üç zarifanalog kadran çıkartıyor. Bu, müşterilere istediklerinde dijital detoks yapmafırsatı tanıyor.
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Kaynak: Carmedya.com