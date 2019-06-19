19.06.2019 13:58
Haberler» Güncel» Haber

Yeni binalara kanalizasyon hattı

Yeni binalara kanalizasyon hattı

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde yeni yapılan binaların kanalizasyon hattı döşendi.

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde yeni yapılan binaların kanalizasyon hattı döşendi.

Bartın Belediyesi yeni yerleşim alanlarının alt yapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son olarak Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde yeni yapılan binaların kanalizasyon hatlarını döşedi. Akın açıklamasında, "Mahallelerimizde alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulan çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken uzun ömürlü olmasına ve gelecekte doğabilecek ihtiyaçları da karşılamasına özen gösteriyoruz. Bu çerçevede bir alt yapı çalışması da Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde gerçekleştirdik. Bu bölgede ki yeni binaların kanalizasyon hatları belediyemize bağlı ekipler tarafından yapıldı" dedi. - BARTIN
Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Kaynarca, Bartın, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:02 Köylülerden valilik önünde oturma eylemi
15:01 İzmit Belediyesi'nden şeffaf ihale
15:01 100. yılında "17 Haziran Vilayet Kongresi" anlatıldı
15:01 ARAKLI'DA HES BARAJININ TAŞTIĞI BÖLGE
15:01 Kavak'ta Mursi için gıyabı cenaze namazı
15:01 "Türkiye'nin adını dünyaya duyurmayı sürdüreceğiz"
15:00 Geç gelen yağışlar tarımı olumsuz etkiledi