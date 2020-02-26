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Yeni bir single Başka Kafa

Almanya Münih'te doğup büyüyen Suzi, geçtiğimiz yılın temmuz ayında söz ve müziği Emre Şakar'a ait "Sen Dolu" adlı çalışmayla dinleyici ile buluştu.

26.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:41Yeni bir single Başka Kafa

19 şubat'tayeni single çalışmasını yayınlayan Suzi'nin Kafa Anders (Başka Kafa) adlı yarı Türkçeyarı şarkısının da söz ve müziği yineDerdim Olsun, Dolunay gibi rakamsal anlamda yüzlerce milyon dinlenmiş besteleri olan Emre Şakarimzası taşıyor. Düzenlemeise ; OpirusMüziğe ait.

Kafa Anders (Başka Kafa) anlamında ki sözlerin olma sebebi ise şarkının bir bölümünün de Almanca olması. Yeteneğini kısa sürede daha da fazla göreceğiniz Suzi, 2020 yılı içerisinde 4 farklı projeye daha imza atacak.

Suzi 'ninKafa Anders ( Başka Kafa ) isimli yeni şarkısı Houze Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yerinialdı.Video klip ; Tahsin Güney yönetmenliğinde şarkıyı anlatan farklıveözel görüntülerin yer aldığı , profesyonel bir ekipleiki günde çekildi. AynızamandaEmre Şakar ' da sesi ve görüntüsü ile Suzi 'ye eşlik etti.


Almanya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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