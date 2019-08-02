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"Yeni bir siyaset anlayışını başlatıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışını başlattıklarını belirterek "Yerelden başladık buna. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte göreceksiniz.

02.08.2019 12:35
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışını başlattıklarını belirterek "Yerelden başladık buna. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Türkiye'nin her tarafına bahar gelecek" dedi. Rize ve Artvin'de 31 Mart seçimlerinde sandıktan başarıyla çıkan belediyeleri ziyaret etmek üzere sabah saatlerinde havayolu ile Trabzon'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Rize'nin Fındıklı ilçesinin ardından Artvin'in Arhavi ilçesini ziyaret etti. Arhavi Belediyesi'ni ziyareti sonrasında burada kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışını başlatıyoruz. Yerelden başladık buna. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Türkiye'nin her tarafına bahar gelecek. Türkiye'nin her tarafında baharda güzel kiraz ağaçları açacak. Arkasından güzel haziranlar gelecek. Bu güzel coğrafyada hepimizin huzur içinde yaşaması lazım. Kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun bize saygı duymak düşer" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ardından Kemalpaşa ilçesine hareket etti.
(Adem Güngör-Ozan Köse/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Siyaset, Güncel

Kaynak: İHA

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