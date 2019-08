CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışını benimsediklerini belirterek, " Türkiye 'nin çıkarlarına odaklanmış bir siyaset anlayışını egemen kılmak istiyoruz. Bunun yolunu açtık. Bu yolda yürüyeceğiz." dedi.Balıkesir'in Balya ilçesinde belediyeyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Orhan Gaga'dan ilçe hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Gaga, Kılıçdaroğlu'na yöresel ürünlerden oluşan bir sepet ve çeşitli hediyeler verdi.Daha sonra belediyenin önündeki alanda toplanan vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktık." ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu, kavgadan uzak, hiç kimsenin kimliği, inancı ve yaşam tarzıyla uğraşmayan, herkesin aşının, işinin olduğu bir ülke özlemini duyan siyaset anlayışını benimsediklerini anlattı.Herkesin beraber, aynı coğrafyada, aynı vatanda ve aynı bayrak altında yaşadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Huzur içinde ve kavgasız yaşamak zorundayız. Bölünmeden, ayrışmadan, kavga etmeden yaşamak zorundayız. Belediye başkanlarıma şunu söyledim, kesinlikle oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceksiniz. Bir yerde bir fakir varsa ona yardım edeceksiniz ama sağ elin gördüğünü sol el görmeyecek. Fakirin fakirliğini, yoksulun yoksulluğunu teşhir etmeyeceksiniz." diye konuştu.Kılıçdaroğlu, belediyelerin harcadığı her paranın vatandaşın parası olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Dolayısıyla harcanacak her kuruşun hesabını millete vereceksin. Böylece millet de 'Benim ödediğim vergiler, benim verdiğim paralar nerelere gitti? Kaça yapıldı?' Bunları vatandaş bilmiş olacak. Niçin böyle siyaset anlayışı? Türkiye trilyonlarca lira vergi ödüyor. Dünyanın faizini ödüyoruz. Her vatandaş doğduğu andan itibaren vergi öder. Su içersiniz vergi, kahvede çay içersiniz vergi, dolmuşa binersiniz vergi, sakız, ekmek alırsınız vergi, keten bezi alırsınız vergi. Vergiyi hepimiz ödüyoruz. Nereye gidiyor bu para? Nerelere harcanıyor? Vatandaşa bunun hesabının verilmesi lazım. Onun için yeni bir siyaset anlayışının olması lazım. Bizim saraylarda yaşama gibi bir merakımız yok. Öyle 3-5 bin kişi polis ekibiyle de gezmek gibi bir niyetimiz yok. Vatandaşla beraber olmak, vatandaşın derdini dinlemek, oturup çayını kahvesini içmek gibi bir görevimiz var. Biz onu yapmak istiyoruz.""Siyasette yeni ve kavgadan uzak bir anlayış"Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.Ülke ekonomisine değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Şu soruyu her biriniz kendinize tek tek sorun: Dışarıdan niye mercimek, et, süt, nohut, saman, canlı hayvan alıyoruz? Bunları biz üretemiyor muyuz? Çiftçimiz mi güneşimiz mi suyumuz mu yok? Neyimiz yok, neyimiz eksik? Her şeyimiz var. Her şeyimiz varsa niye dışarıdan getiriyoruz? Niye benim çiftçim kazanmıyor da elin oğlu kazanıyor? Niye ben çiftçime ödemiyorum da elin çiftçisine milyarlarca dolar ödüyorum? Bunu soracaksınız. Sorarsak siyaseti düzeltiriz. Siyasette yeni ve kavgadan uzak bir anlayış. Türkiye'nin çıkarlarına odaklanmış bir siyaset anlayışını egemen kılmak istiyoruz. Bunun yolunu açtık. Bu yolda yürüyeceğiz. Adana'da, Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da açtık. Her şey çok güzel oldu. Vatandaş nefes almaya başladı. Hiçbirinde kavga etmedik. Kavgaya niyetimiz de yok. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki 'Ben bu seçimi iptal ediyorum.' 'Et kardeşim, edebilirsin. Biz bu milletin ferasetine güveniyoruz' dedik. Bu millet haksızlığa karşı duracaktır. Sandığa gidecektir, o kişilere gerekli dersi verecektir. Sağ olsun verdi de. Bu millet öyle bir şamar attı ki, Osmanlı tokadı vurdu, 800 bin fark attı. Demokrasi budur, demokrasi güzelliktir. Düşünce özgürlüğü güzelliktir."Gönen ilçesine de uğrayan Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı ziyaret etti. İlçe ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Palaz, ziyaretin sonunda Kılıçdaroğlu'na yöresel ürünlerden oluşan bir sepet ve çeşitli hediyeler verdi.Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile milletvekilleri ve partililer eşlik etti.