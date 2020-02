Yeni bir World Tour takımının hedefleri: Israel Start-Up Nation

Bisiklette sezona iki yeni World Tour takımı ile başladık. Geçtiğimiz sezon Profesyonel Kıtasal takımlardan olan Fransız takımı Cofidis ve İsrail temsilcisi Israel Cycling Academy, ya da yeni adıyla Israel Start- Up Nation, bu sezon World Tour klasmanına yükseldiler.World Tour takımı olmak demek, tüm büyük yarışlarda -Büyük Tur’larda, Klasikler’de, Anıtsal Klasikler’de- yer almak anlamına geliyor. Yani gerek nicelik gerekse nitelik bakımından ekibinizi büyültmeniz gerekiyor.Israel Start-Up Nation takımı, bir World Tour takımı olmanın gerekliliklerini yerine getirmişe benziyor. Nils Politt, Andre Greipel, Dan Martin gibi önemli isimleri sezon öncesinde kadrolarına kattılar. Hem sayı olarak büyüdüler, hem de kalitelerini arttırdılar.Ekibin bir kısmı şu anda Antalya’da. Üçüncüsü düzenlenen Antalya Bisiklet Turu’nda yarışıyorlar. Böylelikle bu sezon klasmanını yükselten Antalya Bisiklet Turu’na katılan ilk World Tour takımı oldular. Ve dün koşulan ve toplu sprint finişiyle sona eren ilk etapta Mihkel Räim ile galibiyeti aldılar.Bu galibiyetin sonrasında bir hayli mutlu olan, takımın Çekyalı sportif direktörü Rene Andre ile konuştuk. Kendisi de eski bir bisikletçi olan Andrle, takımın bu sezonki hedeflerine dair sorularımızı yanıtladı.Bu sezon, bir World Tour takımı olarak ilk sezonunuz. Artık Giro d’Italia’dan fazlasına katılacaksınız. Sezon hedefleriniz neler?Söylediğin gibi ilk World Tour sezonumuz ve heyecanlıyız. Bu, altı yıl önce başlayan bir proje. Hedefimiz bir gün Tour de France’ta start almaktı. Özellikle de bir İsrailli bisikletçiyle Tour’da yer almaktı. Bu hedefimizi bu sene gerçekleştireceğiz. Tabii ki bir başka amacımız, bir İsrailli bisikletçiyi Tour’da podyumda görmek.Bu sene Kolombiya Turu’nda, birçok önemli bisikletçi arasında Itamar Einhorn ile podyumda yer aldık. Bu bizim hedeflerimizden biriydi. Şu an için her şey iyi gidiyoruz ve bu yüzden oldukça mutluyuz.Geçen yıl da Antalya Bisiklet Turu’nda yer aldınız. Bu sene bir World Tour takımı olsanız da yine buradasınız ve bu yarışa katılan ilk World Tour takımı oldunuz. Matteo Badilatti ile genel klasmanı hedefleyeceğinizi düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum?Evet evet. Matteo çok güçlü, çok iyi bir tırmanışçı. Üçüncü etaptaki tırmanışta çok iyi olacağını düşünüyorum. Bunu başarabilecek yetenekte. Ancak burada çok fazla iyi takım var, çok fazla güçlü bisikletçi var. İşimiz kolay olmayacak. En iyisini yapmaya çalışacağız.Bu sezona 16 yeni transfer ile başladınız. En çok dikkat çeken transferiniz ise Nils Politt oldu. Zira geçtiğimiz yıl Paris-Roubaix’de Philippe Gilbert’in hemen arkasında ikinci olarak ismini herkese duyurmuştu. Politt’in bu sezonki hedefi ne olacak? Bir Anıtsal Klasik kazanmak mı?Evet birçok yeni bisikletçimiz var. Dediğin gibi önemli yıldızlarımız var. Nils, Katusha’dan gelen isimlerden biri ve en çok dikkat çekeni. Tabii ki Klasikler için en iyi bisikletçimiz o. Geçtiğimiz sezonki başarısını tekrarlaması bizim hedefimiz. Gerek Paris-Roubaix’de gerek Ronde Van Vlaanderen’de onunla kazanmayı amaçlayacağız.Tour de France’ta olacak mı?Henüz kesin bir şey diyemem. Ama şu kesin ki Klasikler’deki liderimiz olacak.Geçtiğimiz hafta sizden kötü bir haber aldık. Yeni transferlerinizden Andre Greipel sakatlandı. Yarışlara ne zaman geri döneceği belli mi? Onu bir Büyük Tur’a götüreceksiniz değil mi?Tabii ki. Andre, bisiklet tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sprinterlerinden biri. 150’den fazla yarış kazanmış birinden bahsediyoruz. Sakatlığı tabii ki bizi çok üzdü. Antrenman esnasında sakatlandı. Yakın bir süre içinde dönmesini umuyoruz. Kesin bir tarih vermek zor.Peki bir diğer yeni transferiniz Dan Martin’den beklentileriniz neler?O iki yıl önceki Tour de France’ın en mücadeleci bisikletçisi seçilmişti. Etap da kazanmıştı. Bizimle aynı başarıyı tekrarlamasını istiyoruz. Hem Tour’de hem de diğer büyük yarışlarda etaplar kazanmasını umuyoruz.