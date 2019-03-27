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CARMEDYA - BMW, yeni 1 Serisi için çalışmalarına devam ediyor. Testleri süren model daha güçlü bir motor ile gelecek.BMW'nin yeni 1 Serisi modeli testlerine devam ediyor. Baştanaşağı kamuflajlı olarak testlerine devam eden model, tasarımın yanındaperformansıyla da adından söz ettirecek. Çünkü yeni modelde güçlü bir ünitegeliyor. Bu yeni ünitenin 2.0 litrelik dört silindirli bir motor olmasıbekleniyor. Bu motorun 301 HP güç değerine sahip olması planlanıyor. M135i xDrivemodelinde bu seçeneğin gelmesi beklenirken, bu değerler ile modelinMercedes-AMG a35 modeli ile güçlerinin aynı olması dikkatlerden kaçmadı.Daha sportifTasarımda ise daha keskin hatlar kullanılmış. Model buhaliyle önceki versiyondan daha dinamik görünüyor. Ek olarak daha çok sportifayrıntının burada yer aldığının da altını çizmek gerek. Bunlar arasında çiftçıkışlı egzoz boruları ve daha büyük jantlar yer alıyor.The post Yeni BMW 1 Serisi daha güçlü bir motor ile gelecek appeared first on Carmedya.