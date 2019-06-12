Yeni BMW 1 Serisi, kompakt sınıftaki en sportif temsilcisinin yeni özellikleri

Kaynak: Teknotalk.com

Yeni BMW 1 Serisi Standartları Yeniden BelirleyecekBorusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, kompakt sınıftaki en sportif temsilcisi Yeni BMW 1 Serisi'ni gün yüzüne çıkardı. Üçüncü nesli ile çok daha sportif bir görünüme kavuşan yeni BMW 1 Serisi, markanın yeni tasarım anlayışı çerçevesinde şekillendirildi. Üstün şasi sistemleri ve yenilikçi teknolojilerin yanı sıra BMW'nin genlerinde yer alan tüm temel sürüş dinamiği bileşenlerinin ve kontrol sistemlerinin entegrasyonu; BMW 1 Serisi'nin her koşulda üstün yol tutuş kabiliyeti sunmasını Yeni BMW 1 Serisi sağlıyor. Bugüne kadar 1.3 milyon adetten fazla üretilen BMW 1 Serisi, yeni jenerasyonu ile yakaladığı bu başarıyı devam ettirmeyi hedefliyor.Önden çekişte 5 yılın tecrübesi.BMW Group'un önden çekişli otomobiller konusunda son 5 yılda edindiği tecrübeyi aktardığı en son otomobil olan BMW 1 Serisi, kompakt sınıfta benzeri görülmemişbir dinamik sürüş karakteri sergiliyor. En yeni BMW önden çekişli sürüş mimarisi sayesinde boyutlarında küçük farklılıklar olmasına rağmen, öncüsüne göre çok daha fazla yaşam alanı sunuyor.Yeni BMW 1 Serisi, öncüsünden beş milimetre daha kısa olmasına rağmen 34 milimetre daha geniş ve 13 milimetre daha yüksek tasarlandı. Arka koltuktaki yolcular için diz mesafesi 33 milimetre baş mesafesi ise 19 milimetre arttı. Bagaj bölümüne artık çok daha kolay bir şekilde erişim sağlanırken, hacmi de 20 litre artışla 380 litreye ulaştı. Elektrikli bagaj kapağına da ilk kez opsiyonel donanımlar arasında yer veren BMW 1 Serisi'nin arka koltukları yatırıldığı takdirde bagaj hacmi 1.200 litreye kadar çıkıyor.Böbrekler birleşti.BMW'nin ikonik böbrek tasarımlı ön ızgarası da BMW tarihinde ilk kez bir modelde birleşiyor. Yeni 1 Serisi'nde çok daha büyük ve tek bir parça gibi algılanacak şekilde tasarlanan ön ızgara, BMW'nin yeni tasarım yorumunu yansıtıyor. Yepyeni BMW 1 Serisi'nin köpekbalığı burnu;yükselen omuz çizgisi ve geleneksel Hofmeister kıvrımının C sütununda yükselen ince pencere grafiği dikkat çekiyor. Az sayıda net ve hassas çizgiler, cesurca oyulmuş yüzeyler, Yeni 1 Serisi'ne atletik bir görünüm kazandırıyor.Yeni BMW 1 Serisi'nin arka tasarımının belirleyici unsurlarından biri olan şişkin çamurluklar, araca yolda etkili bir duruş sağlarken aynı zamanda çarpıcı bir omuz çizgisi yaratıyor. Geniş, iki parçalı arka lambalar, ince formları ve geriye dönük görünümleri ile oldukça modern bir görünüm sunuyor. Opsiyonel tam LED arka lambalar, yandan çarpıcı şekilde uzanarak tek bir ince ışık elemanı halinde 'L' formlu tasarımına yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor. Ayrıca göz alıcı egzoz çıkışları da arka bölümün sportif görünümüne katkı sağlayan önemli detaylar olarak öne çıkıyor.İç mekanda yeni standartlar.İç mekan kalitesini en üst seviyeye çıkaran Yeni BMW 1 Serisi'nde, ilk kez elektrikli panoramik tavan seçeneği de sunuluyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve yenilikçi detayların buluştuğu geniş iç mekana ferahlık hissi katan panoramik cam tavanın yanı sıra, arkadan aydınlatmalı trim şeritleri de Yeni BMW 1 Serisi'nin premium hissini artırıyor.LED aydınlatmalar, altı farklı renk seçeneği ile yarı saydam efektler oluşturarak iç mekandaki atmosferi değiştirmeye yardımcı oluyor. Isıtma ve iklim fonksiyonları için gruplandırılmış kontrol kümeleri ve çeşitli sürüş fonksiyonları kullanım kolaylığı sağlarken, akıllı telefonlar için Kablosuz Şarj seçeneğine sahip fonksiyonel saklama gözü gibi ilkleri ek konfor ve kolaylık sağlıyor.BMW İşletim Sistemi 7.0'ı temel alan ve isteğe bağlı olarak sunulduğu bilgi-eğlence sistemi hem direksiyon arkasındaki hem de konsol üzerindeki 10.25 inç boyutundaki iki dijital ekranla birlikte sesle ya da el hareketleri ile kontrol edilebiliyor. Ek olarak, tam renkli, 9,2 inçlik BMW Head-Up Display de BMW 1 Serisi'nde ilk kez bir seçenek olarak, sürücünün gözlerini yoldan ayırmadan bilgileri görüntülemesini sağlıyor.7 ileri Steptronik şanzıman.BMW 1 Serisi'nde Premium Line, Sport Line ve M Sport olmak üzere üç farklı donanım seçeneği yer alıyor. Yeni BMW 1 Serisi Türkiye'ye biri benzinli diğer dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile gelecek. BMW EfficientDynamics ailesinin en son üyesi olan bu verimli motorların ilkini 115 bg gücündeki 116d oluşturuyor. 1.5 litre hacmindeki benzinli motor seçeneği ise 140 bg güç üretiyor.Yeni BMW 116d ve BMW 118i Türkiye'de standart olarak; son teknoloji ürünü 7 ileri vitesli çift kavramalı Steptronic şanzıman ile tercih edilebilecek. 2.0 litre 300 bg gücündeki motoru ile Yeni BMW 1 Serisi'nin en güçlü versiyonunu oluşturan, xDrive dört tekerlekten çekiş sistemine sahip M135i ise özel sipariş üzerine Türkiye'ye gelecek.BMW Group tarafından geliştirilen en güçlü 4 silindirli benzinli motora sahip olan BMW M135i, 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlıyor. Ayrıca standart süspansiyon sisteminde 10 mm daha alçak tasarlanan BMW M Sport süspansiyon da Yeni BMW 1 Serisi'nde tercih edilebilecek. Konfor ya da Spor olmak üzere iki farklı sertlik ayarına sahip olan süspansiyon sistemi; aracın sürüş karakterini de önemli ölçüde değiştiriyor.Üst sınıftan gelen güvenlik sistemleri.Yenilikçi sürüş destek sistemleri yeni BMW 1 Serisi ile kompakt sınıfta ilk kez sunuluyor. Söz konusu sisteme bağlı olarak; radar ve ultrasonik sensörler tarafından toplanan kamera görüntüleri ve veriler, aracın çevresini izlemek ve sürücüyü tehlikelere karşı uyarmak veya doğru frenleme ve yönlendirme ile kaza riskini en aza indirmek için kullanılıyor.Standart donanım kapsamında yer alacak güvenlik sistemi, sürücüyü bisikletlilerin mevcudiyeti konusunda uyarırken; şehir içinde fren fonksiyonlu çarpışma ve yaya uyarı sistemini de içeriyor. Ayrıca 70 ila 210 km/ s arasında çalışan; aktif şerit dönüşlerine sahip Şerit Ayrılma Uyarısı da Yeni 1 Serisi'nin öne çıkan özelliklerinden bir diğerini oluşturuyor. Opsiyonel olarak sunulan Aktif Hız Sabitleme Sistemi Denetimi, saatte 160 km/s hıza kadar kullanılabiliyor. Ayrıca Şerit Değiştirme Uyarı sistemini de içeren Sürüş Asistanı, arka çarpışma uyarısı ve çapraz trafik uyarısı özelliklerine de sahip.Geri Gidiş Asistanı da Standart Donanımda.Yeni BMW 1 Serisi'nde Park Mesafe Kontrolü (PDC); arka görüş kamerası ve yola paralel alanlara otomatik olarak park edilmesini ve paralel park yerlerinden; otomatik manevra yapılarak çıkılmasını sağlayan Park Asistanı da standart donanım kapsamında yer alacak. Ayrıca ilk kez Yeni BMW 3 Serisi'nde tanıtılan 'Geri Gidiş Asistanı' da Yeni BMW 1 Serisi'nin standart olarak sunulacak. Direksiyon hareketlerini kaydeden geri gidiş asistanı; daha sonra aracı 50 metre boyunca sürücünün müdahalesine gerek duymadan sıkışık ya da karmaşık park yerinden kolaylıkla çıkarabiliyor.