Haberler » Otomobil » Haber

Yeni BMW 3 Serisi'ne kiralama avantajı

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Premium, Türkiye’de geçtiğimiz günlerde yollarla buluşan Yeni BMW 3 Serisi’ni uzun dönem kiralama avantajı ile sunuyor. Yeni BMW 3 Serisi; MTV, bakım, yol yardım, sigorta ve kasko hizmetlerinin Borusan Otomotiv Premium tarafından çözümlenmesiyle birlikte, aylık 8.950 TL + KDV’den başlayan avantajlı fiyatlarla kiralanabiliyor. Borusan Otomotiv Premium’un Yeni BMW 3 Serisi için...The post Yeni BMW 3 Serisi’ne kiralama avantajı appeared first on Carmedya.

14.09.2019 15:54Yeni BMW 3 Serisi'ne kiralama avantajı
CARMEDYA.COM - Borusan Otomotiv Premium, Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yollarla buluşan Yeni BMW 3 Serisi'ni uzun dönem kiralama avantajı ile sunuyor.



Yeni BMW 3 Serisi; MTV, bakım, yol yardım, sigorta ve kasko hizmetlerinin Borusan Otomotiv Premium tarafından çözümlenmesiyle birlikte, aylık 8.950 TL + KDV'den başlayan avantajlı fiyatlarla kiralanabiliyor.

Borusan Otomotiv Premium'un Yeni BMW 3 Serisi için sunduğu 24, 36 ya da 47 ay süreli uzun dönem kiralama fırsatı kapsamında istenilen renk ve donanımdaki otomobil seçilebiliyor.

Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon üzerinden Borusan Otomotiv Premium'a ulaşılabiliyor.

The post Yeni BMW 3 Serisi'ne kiralama avantajı appeared first on Carmedya.

Borusan Otomotiv, Sigorta, Türkiye, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Haberleri
15:54 Enterprise'dan eylül kampanyası
15:54 Fiat Professional'dan ÖTV desteği
15:54 Mercedes-Benz Türk'ten kamyonlara özel kampanya
15:54 Mercedes-Benz'den eylül fırsatları
15:54 Yeni BMW 3 Serisi'ne kiralama avantajı
15:54 Pirelli'den yeni F1 lastikleri
15:54 Ferrari'nin dünü bugünü ve geleceği buluştu!