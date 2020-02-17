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Yeni BMW 3 Serisi'ne özel kiralama avantajları

Borusan Otomotiv Premium, Yeni BMW 3 Serisi’ni uzun dönem kiralama fırsatıyla otomobilseverlere sunuyor.

17.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:41Yeni BMW 3 Serisi'ne özel kiralama avantajları
Borusan Otomotiv Premium, Yeni BMW 3 Serisi'ni uzun dönem kiralama fırsatıyla otomobilseverlere sunuyor.



Yeni BMW 3 Serisi, vergi, sigorta, bakım ve yol yardım hizmetleri dahil aylık 7 bin 900 TL + KDV'den başlayan fiyatlarla 36 ay 15 bin km/yıl seçeneğiyle kiralanabiliyor. Borusan Otomotiv Premium, 12, 24, 36 ya da 47 ay olmak üzere farklı kiralama süresi seçenekleri de sunuyor.

Yeni BMW 3 Serisi, Sport Line, Luxury Line ve M Sport tasarım seçenekleriyle kişiselleştirilebiliyor. Tamamen LED farlar, fren fonksiyonlu hız sabitleyici, elektrikli hafızalı koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar ve elektrikli cam tavan Yeni BMW 3 Serisi'nde standart olarak sunuluyor.

Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon ve adresi üzerinden Borusan Otomotiv Premium'a ulaşılabiliyor.


Borusan Otomotiv, Sigorta, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

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