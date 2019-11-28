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Yeni bulunan yer altı şehrinde inceleme

Kızılcahamam ilçesinde bulunan yeraltı şehrinde inceleme yapıldı.

28.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:44Yeni bulunan yer altı şehrinde inceleme
ilçesinde bulunan yeraltı şehrinde inceleme yapıldı.
Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ile Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sehkan Akıska, Çeltikçi Mahkemeağcin ve Kızılcapınar mevkisinde yeni bulunan yer altı şehrinin uzantılarında incelemelerde bulundular.
Heyet daha sonra Abacı Peribacaları, Kızılcahamam Jeopark Müzesi ve Fosil Ağacı ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

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