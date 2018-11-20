Yeni Burdurspor Kendi Sahasında 15 Gol Yedi

Kadınlar 3'üncü Ligi'nde sezonun ilk maçında Yeni Burdurspor sahasında Denizli
temsilcisi Horozkentspor'a 15-0 mağlup oldu.
Kadınlar 3'üncü Ligi 7'nci Grup'ta mücadele eden Yeni Burdurspor, Kışla Stadı'nda Denizli temsilcisi Horozkentspor'u konuk etti. Maçı İbrahim Deniz
, Onur Solak ve Hakan Tunç hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmada Yeni Burdurspor rakibi karşısında varlık gösteremedi. Sağanak altında oynanan karşılaşmada Horozkentspor, Mesude (4), Gamze (3), İmran (3), Rabiya (2), Özge (2) ve Gamze Tan'ın attığı gollerle sahadan 15-0 galip ayrıldı.
Gruptaki diğer müsabakalarda Konyaaltı
Gençlik ve Spor deplasmanda Isparta
32 Emrespor'u 2-1, Yeni Kemer
Belediyespor ise sahasında Antalya
Demirspor'u 12-0 yendi. - Burdur
İbrahim Deniz,Denizli