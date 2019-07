Yeni Çalışmalarla Birlikte Uçaklar Otonom Bir Şekilde İniş Yapabilecek

Yolcu uçakları iniş ve kalkış dışında otomatik pilot üzerinden hareket edebildikleri için sürüş açısından da son derece rahat araçlar arasında gösteriliyor. Uçaklar, inişte bazı otomatik sistemlerden yardım alsa da tam anlamıyla özerk bir şekilde inemiyordu. Çoğu havaalanında radyo sinyalleri bulunur ve bu sinyallerden yardım alınır. Üstelik bu sistem her havaalanında olmadığı için pilotların işini zorlaştırır.Technische Universität München'deki araştırmacılar, tüm bu zorlukları ortadan kaldıracak özerk bir iniş sistemi geliştirdi. Uçağın GPS sisteminden de yararlanarak otonom bir şekilde iniş gerçekleştirmesini sağlayan sistem başarıyla test edildi. Genel anlamda GPS'i kullanan teknoloji, sis veya yağmur gibi durumlarda sıkıntı yaşamaması için ışık ve kızılötesi kameralardan da yararlanarak pistin yerini tam olarak tespit edebiliyor.Şu an için emekleme aşamasında olan proje, mayıs ayında yapılan deneme sürüşünde son derece başarılı sonuçlar aldı. Eğer sistem daha fazla geliştirilirse hemen hemen tüm havaalanlarında tamamen otomatik inişler gerçekleştirilebilecek. Bu da gelecekte insan hataları sonucu gerçekleşen uçak kazalarını önlemek için önemli bir adım olarak gözüküyor.Yapay zekaların gelişmesi ile yok olan mesleklerden biri olabilecek pilotluk, uçağın arızalanma riskine karşı daha uzun süreler boyunca insan gözetiminden çıkmayacaktır. Bununla birlikte otonom arabalar, uçaklar, gemiler derken hayatımıza entegre olan "otonom" kelimesi önümüzdeki 5 sene içerisinde hemen hemen her alanda duyacağımız bir kelime olacak.