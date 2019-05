Yeni 'Call of Duty: Modern Warfare' Resmen Duyuruldu: İşte İlk Fragman

Kaynak: WebTekno

Call of Duty serisinin hâlâ milyonlarca oyuncu tarafından oynanan 4. oyunu Modern Warfare, büyük bir marka değerine sahip. Hatta öyle ki 3 oyunluk bu serinin ardından oyun dünyası büyük bir boşluğa düştü. Geçtiğimiz yıllarda serinin teknik açıdan yenilenmiş versiyonları da çıksa da oyuncuların beklentisi her zaman daha yüksek oldu.Bu süre zarfında Call of Duty serisine çoğu oyuncuya göre yakışmayacak pek çok yapım ve DLC geldi. Nihayet, uzun yıllar süren bekleyişin ardından Activision, bu kez her açıdan farklı olan Call of Duty: Modern Warfare oyununu tanıttı. Evet, bu kez oyunun adında "4" yok. Nitekim tek fark bu da değil.Call of Duty: Modern Warfare resmi fragmanı:Yeni Modern Warfare, anlaşıldığı üzere bir hikâye moduna sahip olacak. Fragmandaki ana karakterimizin, yıllardır yolunu gözlediğimiz Captain Price'ın "Kurallar değişti. Doğru ile yanlış arasında, gölgelerde gizlenmiş net bir çizgi var." sözü dramatik bir giriş sunuyor. Ardından seriyi yakından tanıyanların hoşlarına gidecek bazı savaş sahneleri, oyun için sekanslar görüyoruz. Fragman, serinin klasikleşen ses dalgası animasyonuyla son buluyor.Yeni Call of Duty: Modern Warfarre, PC ve konsolda çapraz platform desteğine de sahip olacak. Bölyece platformlar arası çok oyunculu rekabette önemli bir noktaya gelecek. Activision'un modern gereksinimleri karşılamak için küllerinden doğruduğu Modern Warfare, 25 Ekim'de oyuncularla buluşacak.Detaylar netleştikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.