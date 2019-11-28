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Yeni çevre yolu refüjlerinde temizlik yapıldı

Düzce Belediyesi cadde, bulvar ve sokakların yanı sıra çevre yolları orta ve kenar refüjlerinde de temizlik çalışmalarına devam ediyor.

28.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:23Yeni çevre yolu refüjlerinde temizlik yapıldı
Düzce Belediyesi cadde, bulvar ve sokakların yanı sıra çevre yolları orta ve kenar refüjlerinde de temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni çevre yollarında temizlik ve ot biçme çalışmalarını sürdürüyor. Şehirlerarası Terminal, ve kent merkezi arasındaki bağlantıyı sağlayan TEM Otoyol Bağlantısı alt yolunda kaldırıma uzayan otları biçen ekipler, hem yaya vatandaşlar hem de araç trafik akışını etkileyen bitkileri temizledi. Cadde boyunca devam eden temizlik çalışmaları kapsamında kaldırım kenarlarında kontrolsüz şekilde büyüyen bitkilerin yayaları etkilemesi de engellenecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, TEM Otoyolu, Beyköy, Güncel

Kaynak: İHA

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