Haberler » Güncel » Yeni cihazlarla KEAH'ın sağlık hizmeti kalitesi artırıldı - Haber

Yeni cihazlarla KEAH'ın sağlık hizmeti kalitesi artırıldı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine (KEAH) alınan yeni tıbbi cihazlarla sağlık hizmeti kalitesi artırıldı.

24.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:50Yeni cihazlarla KEAH'ın sağlık hizmeti kalitesi artırıldı
Eğitim ve Araştırma Hastanesine (KEAH) alınan yeni tıbbi cihazlarla sağlık hizmeti kalitesi artırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yapılan açıklamaya göre, hastanenin nöroloji ile fizik tedavi ve rehabilitasyon servisleri için EEG ve EMG cihazı, ameliyathaneye anestezi cihazı, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisine suni teneffüs cihazı alınarak, sterilizasyon ünitesi yenilendi.
Cihazların hizmete girmesiyle hastalara verilen sağlık hizmetinin kalitesi artırıldı.
İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ali Bulut, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, alınan cihazları ve yenilenen üniteyi inceledi.
Bulut'a, hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:59  Başkan Şahin müjdeyi verdi
13:04  Sakin Kent Akyaka'da deniz suyu 30 metre çekildi
12:58  İdlib'e destek toplantısı Vali Su başkanlığında yapıldı
13:02  Buz tutan Emre Gölü'nde sema gösterisi
13:02  DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
24.01.2020 13:06:40