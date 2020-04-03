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Yeni çocuk kanalı MEYPOM Çocuk yayın hayatına başladı

Yepyeni çocuk kanalı MEYPOM Çocuk yayında! Çocuklara öğretmenin yolunun, eğlenceden geçtiğine inanan, tüm içerikleri pedagog ekibi tarafından incelenen ve onaylandıktan sonra yayınlanan MEYPOM Çocuk, çocuklar için her gün yeni videolar üretiyor

03.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:32
Yeni çocuk kanalı MEYPOM Çocuk yayın hayatına başladı

YouTube'da yayın hayatına başlayan MEYPOM Çocuk, içeriklerini her geçen gün zenginleştiriyor.

Hastalıklar nasıl oluşuyor, vücudumuz nasıl yeniyor sorularının cevaplarını veren 'Bitmeyen Savaş' çizgi filmi, egzersizler yaptırarak çocukların dilini güçlendirmeyi, tekerlemeyi doğru telaffuz etmeye çalışırken, başarma duygusu yaşayarak, kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlayan animasyon karakterler Mey ile Pom'un seslendirdiği tekerlemeli şarkılar, renkleri öğreten Suzi ve Bozi, bulmaca yoluyla çocuklara hayvanları öğreten Nünü kanalda şu an yayında olan içerikler arasında…& ;

BUGA İLE BİGE ÇOK YAKINDA...

Çocukların sık sık kafasını karıştıran soyut kavramlar olan atasözleri ve deyimleri öğretecek Buga ile Bige ise, çok yakında yayında olacak.& ;

MEYPOM Çocuk içeriklerinin metinleri, şarkı sözleri ve besteleri, kendisi de bir anne olan Aysuda Ülkü Zeren tarafından hazırlanıyor. Mey ile Pom'un seslendirdiği tekerlemeli çocuk şarkıları, MEYPOM Çocuk YouTube kanalının yanı sıra tüm dijital platformlarda yayında.

MEYPOM Çocuk, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve Smart TV'lerde! İçiniz rahat etsin her hususta, tüm bunların hepsi MEYPOM Çocuk'ta!

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Magazin
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