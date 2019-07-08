08.07.2019 15:55
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Yeni Çorumspor'da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı

Yeni Çorumspor

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Çorumspor'da 5 futbolcu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Çorumspor'da 5 futbolcu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Serik Belediyespor'u eleyerek TFF 2. Lig'e yükselen Yeni Çorumspor'da yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.
Beş futbolcunun takımdan gönderilmesine karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün itibariyle yollarımızı ayırdığımız Eşref Korkmazoğlu, Kaan Güdü,
Kemal Kazan, Haktan Karabulut ve Barış Çicek'e şampiyonluk yolunda gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederiz.
Yeni gideceklere kulüplerine de pırlanta gibi futbolcular kazandıklarını şimdiden söylemek isteriz."
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Çorumspor, Spor

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