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Yeni Çorumspor kalecisi Onur'un "İstiklal Marşı" coşkusu

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor'un kalecisi Onur Tekin'in, lig maçı öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuduğu görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.

02.10.2019 16:50Yeni Çorumspor kalecisi Onur'un
TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor'un kalecisi Onur Tekin'in, lig maçı öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuduğu görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.
Yeni Çorumspor'un 20 yaşındaki kalecisi Onur Tekin, hafta sonu Çorum Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda Pendikspor'la oynanan lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
Her iki takımın futbolcuları maç öncesi İstiklal Marşı'nı okudu.
Bu sırada kaleci Onur'un sağ elini göğsüne koyarak yüksek sesle İstiklal Marşı'nı okuması dikkati çekti.
Onur'un İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak çok sayıda beğeni aldı.

Onur Tekin, Çorumspor, Güncel

Kaynak: AA

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