Haberler » Spor » Haber

Yeni Çorumspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig takımlarından Yeni Çorumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda yarın Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

23.09.2019 16:38Yeni Çorumspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
TFF 2. Lig takımlarından Yeni Çorumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda yarın Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Çorumspor Tesisleri'nde teknik direktör Bahri Kaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas, 5'e 2 top kapma, şut ve penaltı çalışmaları yapıldı.
Çorum ekibi, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Yeni Çorumspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşma, saat 13.00'te Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Çorumspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:55 Attamah: daha çok maç var, moralimizi bozmayacağız
16:55 Ergin ataman: çok zor bir euroleague olacağı kesin
16:50 İranlı Milli Voleybolcu Mona Ashofteh, Elbistanspor'da
16:46 Anadolu Efes medya günü düzenledi
16:42 Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası sona erdi
16:38 Yeni Çorumspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
16:36 Kulüp binasında sona gelindi