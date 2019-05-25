TFF 3. Lig 3. Grup'tan TFF 2. Lig'e yükselen Yeni Çorumspor kupasını aldı.Serik Belediyespor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta, penaltı atışlarında 4-2 mağlup eden Çorum temsilcisine kupa ve madalyalarının sunulması için 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda tören düzenlendi.Çorum ekibine kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz takdim etti.Yeni Çorumspor'da teknik ekip ve futbolcular, kupayla trübünlere giderek mutluluklarını taraftarlarla paylaştı.