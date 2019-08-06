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Yeni Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç, Rektör Bilgiç'le bir araya geldi

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başlayan Mehmet Sabri Kılıç, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e nezaket ziyaretinde bulundu.

06.08.2019 16:03 Yeni Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç, Rektör Bilgiç'le bir araya geldi
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başlayan Mehmet Sabri Kılıç, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Yeni Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç'ı Rektörlük girişinde karşılayan Prof. Dr. Bilgiç, ardından konuğunu makamında ağırladı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı iken Samsun'a atanan Mehmet Sabri Kılıç, Rektör Bilgiç'le buluşmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek sergilenen konukseverlik adına şükranlarını sundu. Ziyarette Rektör Bilgiç, üniversitedeki değişim-dönüşüm ve halihazırdaki projeler hakkında bilgi vererek, Başsavcı Kılıç ile değerlendirmelerini paylaştı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'a, nazik ziyareti ve teveccühü için teşekkür eden Rektör Bilgiç, yeni görevinin kendisi ve Samsun için hayırlı olmasını diledi.

Rektör Bilgiç, ziyaret hatırası olarak konuk Başsavcı Kılıç'a, üniversitenin kilim motifli hediyesini takdim etti. - SAMSUN

Mehmet Sabri, Samsun, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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