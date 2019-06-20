20.06.2019 19:37
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Yeni Deepfake Teknolojisi, Tek Bir Fotoğraf ve Ses Dosyasından Video Oluşturabiliyor

Yeni Deepfake Teknolojisi, Tek Bir Fotoğraf ve Ses Dosyasından Video Oluşturabiliyor

Bilim insanları, yalnızca bir fotoğraf ve bir ses kaydıyla video oluşturan yeni Deepfake teknolojisini tanıttı. Yeni teknoloji, kısıtlı verilerle büyük işler başarıyor.

İngiltere'den Imperial College ve Samsung Yapay Zekâ Araştırma Merkezi'nin ortak bir araştırması, tek bir fotoğraf ve ses dosyasının şarkı söyleyebilen veya konuşabilen bir videoya nasıl dönüştüğünü gösteriyor. Daha önce gördüğümüz yapay zekâ programları gibi bu teknoloji de makine öğrenmesini kullanıyor. Bu teknolojiyle birlikte oluşturulan yüzler gerçekçi görünmese de sistemin bu kadar az veriyle bu kadar çok iş yapması gerçekten şaşırtıcı.

Bahsi geçen yeni deepfake teknolojisiyle beraber şaşırtıcı videolar ortaya çıkabilir. Örneğin Albert Einstein'ın bir fotoğrafı ve bir ses kaydını alıp birleştirerek daha önce hiç görülmemiş bir ders videosu hazırlanabilir veya Grigori Rasputin'e Beyonce şarkısı söyletilebilir.



Videolar her ne kadar gerçekçi durmasa da üzerinde ince ayarlar yapmak mümkün. Sadece bir fotoğraf ve bir ses kaydıyla algoritmanın otomatik olarak ortaya çıkardığı videolara bakınca deepfake teknolojisinin ne kadar hızlı hareket ettiği net olarak görülüyor.

Deepfake üretme teknikleri her geçen gün daha da kolay hâle geliyor. Bu durum, insanları yanlış bilgilendirme ve propaganda için deepfake teknolojisinin nasıl kullanılacağı açısından tedirgin ediyor. Ayrıca insanlar, utanç verici suçlarla iftiraya uğramaktan da çekiniyor. Deepfake teknolojisi, gelecekte çok tuhaf ve korkunç şeylere yol açabilir.
Kaynak: WebTekno
Samsung, İngiltere, Teknoloji

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