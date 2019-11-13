Haberler » Güncel » Yeni Delhi'de bazı okullarda hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi - Haber

Yeni Delhi'de bazı okullarda hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bazı okullar, hava kirliliğinin yüksek düzeylere çıkması sebebiyle ilkokul öğrencileri için 18 Kasım'a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

13.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:10Yeni Delhi'de bazı okullarda hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bazı okullar, hava kirliliğinin yüksek düzeylere çıkması sebebiyle ilkokul öğrencileri için 18 Kasım'a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.
Hint basınındaki haberlere göre, başkentteki bazı okullar, gelecek birkaç gün boyunca hava kirliliğinin artacağı yönündeki uyarıları göz önünde bulundurarak önlem aldı.
Başkentteki Sanskiriti Okulu, anaokulu, ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencileri için eğitime 18 Kasım'a kadar ara verildiğini duyurdu.
Şehirdeki diğer okulların yetkilileri, ilkokul öğrencileri için bu şekilde bir önlem alabileceklerini belirtirken, bazı okul yöneticileri hükümetin kararını bekleyecek.
Eğitim direktörlüğündeki yetkililer, konuyla ilgili açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ve ihtiyati tedbir olarak öğrencilere maske dağıtıldığını açıkladı.
Hava kirliliği "tehlikeli" kategoride
Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kirliliğin önemli ölçüde arttığına dikkati çekerek, "Tüm eyaletleri, anız yakma sorununu çözmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan şehirdeki hava kalitesi indeksi birçok bölgede 400'ün üzerinde seyrederken, hava kirliliği "tehlikeli" kategoride kalmaya devam etti.
Gelecek birkaç gün boyunca başkentteki hava kalitesinin daha da kötüleşmesi öngörülüyor.
Hava kalitesinin tehlikeli seviyede olması sebebiyle 1-5 Kasım'da başkentte eğitime ara verilmiş, özel ve devlet okullarındaki öğrencilere maske dağıtılmıştı.
Haryana ve Pencap eyaletlerinde yakılan anızlara, Işık Bayramı Diwali Festivali sırasında yoğun olarak patlatılan havai fişekler ve yakılan kutlama ateşleri eklenince, Yeni Delhi'deki hava kalitesi çok düşük seviyeye inmişti.

Yeni Delhi, Delhi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:10 Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 161 öğrenciyi umreye gönderecek
17:10 Nallıhan'da ev yangını
17:09 POLİS TEKRAR ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÇATISINDA
17:04 Bismil'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
17:04 Niğde'de 37 Kıbrıs Gazisine madalya verildi
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
15:43 Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler
15:31 Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:10:30